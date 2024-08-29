На этом направлении россияне атакуют больше всего: здесь происходит треть всех атак на фронте

Генеральный штаб доложил оперативную информацию на 29 августа. По его данным, за прошедшие сутки произошло 195 боевых столкновений. Почти треть из них приходится на одно направление – Покровское.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Генеральный штаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений на линии фронта. Россия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 79 авиаударов, в том числе сброшено 96 КАБов. Кроме этого, оккупанты сделали более 4000 обстрелов, из них 139 — из реактивных систем залпового огня, и задействовали для поражений 1314 дронов-камикадзе.

Самым активным направлением оказалось Покровское, где украинские силы отражали почти треть всех атак на линии фронта.

"На Покровском направлении наши защитники отбивали 66 атак. Более половины из них — в районах Гродовки и Новогродовки", — сообщили в Генштабе.

Также россияне активно действуют на Кураховском направлении, где оккупанты 30 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи. На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 23. Еще 21 раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и, наиболее активно, возле Нелиповки.

Кроме того, россияне продолжают активные действия на Лиманском, Краматорском, Времивском и других направлениях.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб доложил о поражении стратегического объекта на территории России.



Также "Комментарии" писали, что подсчитаны потери России и Украины на Авдеевско-Покровском направлении.