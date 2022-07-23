logo

BTC/USD

22190.59

ETH/USD

1511.38

LTC/USD

55.06

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

39.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На еще одном мосту в Херсонской области прогремели сильные взрывы: подробности (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

На еще одном мосту в Херсонской области прогремели сильные взрывы: подробности (ВИДЕО)

Это продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения - Хлань

сегодня, 17:50
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Сегодня утром (23 июля) ВСУ нанесли удар по мосту через реку Ингулец (Херсонская область). Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

На еще одном мосту в Херсонской области прогремели сильные взрывы: подробности (ВИДЕО)

ВСУ

Так, по данным Хланя ВСУ нанесли удар по Дарьевскому мосту. 

"Сегодня утром, как всегда с хирургической точностью, ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Это продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения. Каждый мост – это слабое место в логистике и наши Вооруженные силы искусно разрушают вражескую систему", — рассказал Сергей Хлань. 

В Сети распространяются видео, на которых, как утверждается, запечатлен данный мост. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что позади 150 дней полномасштабной войны: что нас ждет дальше – реально ли выйти на мир до зимы. Эксперты рассказали, как события в войне России против Украины могут развиваться дальше и есть ли хотя бы отдаленные перспективы мира. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что США не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты: причина. США хочет не допустить обстоятельств, которые привели бы Третьей мировой войны. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что спрос на газ растет: как стимулировать добычу в Украине – когда сможем полностью обеспечить себя газом. Эксперты назвали шаги, как Украине не только нарастить добычу газа, но и закрыть главный вопрос — обеспечения своих потребностей самостоятельно, перестав зависеть от импорта "голубого топлива". 

Также "Комментарии" информировали о том, что "Зерновой коридор": в разведке рассказали, есть ли военные угрозы для Украины. 19 июля в Стамбуле было подписано четырехстороннее соглашение. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5368335479954483&set=a.468508653270548
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!