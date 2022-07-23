На еще одном мосту в Херсонской области прогремели сильные взрывы: подробности (ВИДЕО)

Сегодня утром (23 июля) ВСУ нанесли удар по мосту через реку Ингулец (Херсонская область). Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, по данным Хланя ВСУ нанесли удар по Дарьевскому мосту.

"Сегодня утром, как всегда с хирургической точностью, ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Это продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения. Каждый мост – это слабое место в логистике и наши Вооруженные силы искусно разрушают вражескую систему", — рассказал Сергей Хлань.

В Сети распространяются видео, на которых, как утверждается, запечатлен данный мост.

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