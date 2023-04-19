На Донбассе оккупанты создали "мобильные группы": чем они занимаются

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские захватчики создали "мобильные группы" для паспортизации пенсионеров. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Паспорт РФ. Фото: DW
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В ЦНС отмечают, что для обхода пенсионеров из РФ прибыло 300 "волонтеров", которые образовали "мобильные группы".
Кроме того, по данным сопротивления, в Донецкой области обустроены пункты выдачи паспортов при больницах, ведь без паспорта РФ людям отказывают в медицинском обслуживании.
Читайте также на портале "Комментарии" — посол США в Украине Бриджит Бринк обвинила Россию в том, что та пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия зернового соглашения. Так, 17 апреля страна-агрессор вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. Параллельно с этим экспорт украинского зерна и продовольствия начали блокировать Польша, Венгрия и Словакия. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".
Также издание "Комментарии" сообщало – война в Украине: о чем говорит "миротворчество" ряда стран – почему Западу нельзя медлить.
Обсуждения
Новости
xxxx
сегодня, 08:34
Не хватает секса или отношений? Красивые и не очень, свободные и замужные все они ищут мужчин. Здесь легко найти девушку, любовницу или телку на ночь, не упусти свой шанс----- https://urlis.net/club