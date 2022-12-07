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На Донбассе ДТП с российскими военными: сообщается минимум о 16 погибших

В результате ДТП 16 из россиян погибли, еще трое пострадали

сегодня, 10:10
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Автор:

Кравцев Сергей

На трассе между оккупированными Шахтерском и Торезом на Донбассе произошло ДТП с участием российских военных. В результате 16 из них погибли и как минимум трое серьезно пострадали. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

На Донбассе ДТП с российскими военными: сообщается минимум о 16 погибших

На Донбассе ДТП с российскими военными. Фото:

По информации оккупантов, грузовик и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой области.

"Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в "ДНР", погибли 16 человек, еще трое пострадали... Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии", — пишут пропагандистские СМИ, ссылаясь на данные так называемых "экстренных служб".

Читайте также на портале "Комментарии" — как и когда закончится российско-украинская война: каким может быть мир. Эксперты в эксклюзивном интервью разбирались в ситуации.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время своего обращения к украинцам президент Владимир Зеленский, среди прочего, прокомментировал очередной массированный удар со стороны РФ, а также отметил, что только демонтаж российских террористических возможностей, освобождение всей украинской земли и привлечение убийц к ответственности может принести нам мир. Он также подчеркнул, что ракетной атакой 5 декабря Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума – того самого, который она как гарант нарушила. Соответственно, отдать такой стране хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других – означает новую войну, уверен Зеленский. В Минобороны Украины также уверяют, что будущее террористического государства РФ предрешено. Чего ожидать в обозримом будущем в ракурсе украино-российской войны? Какие видятся варианты ее прекращения – и мира после? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/tass_agency/170498
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