На ЧВК "Вагнер" впервые в мире подали в суд: подробности дела

Отмечается, что "это первый случай в мире, когда на ЧВК "Вагнер" и им подобные "формирования" подают в суд от имени их же жертв".

На ЧВК "Вагнер" впервые в мире подали в суд

Так, представители британской юридической фирмы McCue Jury & Partners подали в Высокий суд Великобритании иски против участников ЧВК "Вагенр" и ее предполагаемого основателя Евгения Пригожина.

Иски были поданы от имени всех украинцев пострадавших в результате военной агрессии со стороны РФ. Об этом сообщается на сайте iNews.

"Не только сама война Путина незаконна, но и незаконны методы, которыми она ведется, включая целенаправленные нападения на мирных жителей. ЧВК "Вагнера использует террористические способы ведения войны для достижения целей Путина. Это подтверждается их многочисленными военными преступлениями, включающими пытки, убийства и изнасилования, используемые для запугивания мирного населения", — сообщили представители компании.



Старший партнер фирмы Джейсон МакКью во время выступления в парламентском комитете по иностранным делам отметил, что активы ЧВК и Пригожина должны превратиться в репарации, которые будут направлены на помощь пострадавшим украинцам.

Юристы также заявили, что они "действуют в рамках широкой правовой кампании гражданского общества" и им помогают именитые мировые эксперты. Совместными усилиями они хотят доказать все преступления, которые были совершены ЧВК "Вагнер", а также подтвердить прочную связь между Пригожиным, ЧВК и Путиным, которые вступили в преступный сговор с целью террора украинского народа. Еще юристы намерены добиться денежных выплат для всех пострадавших в ходе военных действий.



Расследование парламентского комитета в отношении использования ЧВК сосредоточено конкретно на активной роли группы "Вагнера" в продолжающейся российско-украинской войне, однако также будет изучаться использование Россией этой группировки во время конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и на юге Америки.



Финансировать работу адвокатов будут посредством краудфандинга — коллективного сбора денежных средств для поддержания усилий других людей/организаций.





Напомним, ЧВК "Вагнер" была создана в 2014 году. Российский бизнесмен Евгений Пригожин долгое время отрицал свою причастность к частной военной компании, однако в сентябре 2022 года он признался, что создал "Вагнер" в 2014 для "защиты русских" на Донбасе.

Наемники ЧВК "Вагнер" принимали участие во множестве кровавых военных конфликтов по всему миру. Компания находится под санкциями США, Европейского союза и Японии. Представители ООН регулярно обвиняют наемников Вагнера в массовых пытках, убийствах и изнасилованиях гражданского населения.





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