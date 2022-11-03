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Залужный назвал главный позор России и предупредил о ее развале

Залужный сравнил потери российской авиации в Украине и Афганистане

сегодня, 12:42
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Автор:

Кравцев Сергей

За время полномасштабной войны России против Украины российская армия потеряла самолётов в два раза больше, чем за все время войны в Афганистане, которая продолжалась 10 лет. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный назвал главный позор России и предупредил о ее развале

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Главнокомандующий ВСУ привел статистику. Так на войне против Украины Россия потеряла 278 самолетов. В то же время в войне против Афганистана Советский Союз потерял 118 самолетов.

Валерий Залужный считает, что война с Украиной является таким же позором для России, как и война в Афганистане.

По словам Главнокомандующего ВСУ, российское руководство сделало большую ошибку, развязав войну против Украины. Теперь эта война станет самым большим позором России, что в итоге приведет к разрушению РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Белый дом заявил, что официальные лица США и Китая работают над организацией личной встречи между президентом Джо Байденом и председателем Китая Си Цзиньпином на саммите G20 на Бали в середине ноября. Какие ожидания от этой встречи? Смогут ли США и КНР найти точки соприкосновения? Есть ли вероятность, что саммит G20 поможет завершить российско-украинскую войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в четверг и пятницу в Германии состоится встреча представителей внешнеполитических ведомств стран G7. Главными вопросами на повестке дня будет Украина и российская агрессия, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе. Какие ожидания от этой встречи? Стоит ли рассчитывать на некие прорывные решения? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid05pjJzWDXgKyY5gbkShhsaWsy8DJT3mGMshgBCLhHGa1UW99c6PuCjkpQtGZyRmEAl
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:23

Знов - краще б мовчав. Бо брехня Зе-Асада пре з усіх щілин. Такими темпами ми дізнаємось, що втрати вояків 1 до 6 - брехня божевільного, а реально 1 до 1. Як можна рівняти з кочівниками, які мали тільки Стингери і возили їх на конях. Та Україну повну ППО, а такий примітивний результат. Ніби бородата первісна людина, вперше побачила залізо Байдена.

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