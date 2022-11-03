Залужный назвал главный позор России и предупредил о ее развале

За время полномасштабной войны России против Украины российская армия потеряла самолётов в два раза больше, чем за все время войны в Афганистане, которая продолжалась 10 лет. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Главнокомандующий ВСУ привел статистику. Так на войне против Украины Россия потеряла 278 самолетов. В то же время в войне против Афганистана Советский Союз потерял 118 самолетов.

Валерий Залужный считает, что война с Украиной является таким же позором для России, как и война в Афганистане.

По словам Главнокомандующего ВСУ, российское руководство сделало большую ошибку, развязав войну против Украины. Теперь эта война станет самым большим позором России, что в итоге приведет к разрушению РФ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в четверг и пятницу в Германии состоится встреча представителей внешнеполитических ведомств стран G7. Главными вопросами на повестке дня будет Украина и российская агрессия, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе. Какие ожидания от этой встречи? Стоит ли рассчитывать на некие прорывные решения? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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