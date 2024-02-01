На что способны обещанные США бомбы GLSDB: почему Европа физически ничего не может дать Украине

В последнее время много разговоров о том, что западные союзники недостаточно поддерживают Украину в войне. При этом, несмотря на блокирование военной помощи Украине стало известно, что вскоре на фронте у ВСУ появятся американские бомбы GLSDB. На что способно это оружие? Почему Европа физически ничего не может дать Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Главной интригой остается вопрос количества переданных боеприпасов

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что новые управляемые боеприпасы GLSDB имеют многофункциональное назначение.

По его словам, GLSDB – это высокоточный боеприпас, который получат ВСУ для использования со стандартных пусковых установок HIMARS или MLRS.

"Это новая управляемая дальнобойная ракета, которая сочетает в себе управляемую авиационную бомбу с крылышками и стартовый двигатель от имеющихся старых систем. Эта система имеет дальность 150 км, и теперь у нас в арсенале будет две дальнобойные системы. По сравнению с HIMARS она является более мощной и более точной. Имеет вес боевой части 90 кг, что в 4 раза больше, чем боеприпасы GMLRS, которые мы сейчас используем", — отметил эксперт.

Он уточнил, что ракета GLSDB является фактически неуязвимой, так как имеет защиту от систем вражеского РЭБ.

Европа 30 лет исключала возможность большой войны

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире телеканала "Прямой" рассказал, что в странах Европы сейчас пытаются наверстать отсутствие запасов вооружения, потому что нечего дать Украине для обороны от российского вторжения.

В частности, он прокомментировал заявление представителей Франции, что эта страна сможет предоставлять Украине 3 тысяч снарядов калибра 155 мм ежемесячно.

"Дело не в щедрости. Это о том, что годовая норма французской армии — 7 тысяч снарядов. Не будем забывать, не путаем Штаты и Европу. В этом и проблема, что Евросоюз сейчас проснулся, делает, что может, но когда ты проснулся после 30 лет сна в теплой ванне, то ты не готов", — сказал Дикий.

Также он обратил внимание, что перед Новым годом командующий бельгийской армии посчитал, что по меркам войны России и Украины, "у всей его армии боекомплекта на 18 часов войны".

Эксперт заявил, что Европа 30 лет исключала возможность большой войны, и европейцы вели себя как украинцы. Они утилизировали склады. Они остановили заводы. Они не давали заказов. Они сейчас срочно пробуют наверстать и вкладывают миллиардные средства. Но это требует времени. У них физически нечего нам дать.

"А вот деньги, они могут нам компенсировать, если Штаты дадут. Деньги, а не железо. К сожалению, только по ту сторону Атлантики лежит достаточный запас готового железа, потому что американская армия не дала утилизировать старые запасы холодной войны", — высказался Дикий.

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