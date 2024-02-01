На что способны обещанные США бомбы GLSDB: почему Европа физически ничего не может дать Украине

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Кравцев Сергей
В последнее время много разговоров о том, что западные союзники недостаточно поддерживают Украину в войне. При этом, несмотря на блокирование военной помощи Украине стало известно, что вскоре на фронте у ВСУ появятся американские бомбы GLSDB. На что способно это оружие? Почему Европа физически ничего не может дать Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что новые управляемые боеприпасы GLSDB имеют многофункциональное назначение.
По его словам, GLSDB – это высокоточный боеприпас, который получат ВСУ для использования со стандартных пусковых установок HIMARS или MLRS.
Он уточнил, что ракета GLSDB является фактически неуязвимой, так как имеет защиту от систем вражеского РЭБ.
Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире телеканала "Прямой" рассказал, что в странах Европы сейчас пытаются наверстать отсутствие запасов вооружения, потому что нечего дать Украине для обороны от российского вторжения.
В частности, он прокомментировал заявление представителей Франции, что эта страна сможет предоставлять Украине 3 тысяч снарядов калибра 155 мм ежемесячно.
Также он обратил внимание, что перед Новым годом командующий бельгийской армии посчитал, что по меркам войны России и Украины, "у всей его армии боекомплекта на 18 часов войны".
Эксперт заявил, что Европа 30 лет исключала возможность большой войны, и европейцы вели себя как украинцы. Они утилизировали склады. Они остановили заводы. Они не давали заказов. Они сейчас срочно пробуют наверстать и вкладывают миллиардные средства. Но это требует времени. У них физически нечего нам дать.
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