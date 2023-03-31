На чем прокололась рашистская армия, - эксперт

После победы Украины ее военные будут нарасхват как тренеры для разных армий мира. США уже перенимают боевой опыт ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Иван Ступак, пишут "Комментарии".



Военные ошибки росармии с начала полномасштабной войны проанализировал эксперт

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“Мы видим, как США уже сейчас учатся у наших военных, как летать с дронами, например. То есть ни в одной стране мира нет боевого опыта использования этой техники. Когда наши военные едут в Великобританию, в США их учат тактике. Но опыт только наши военные могут передать. Ни у одной страны мира нет опыта ведения боевых действий в условиях города в XXI веке”, — сказал Ступак.

Также спикер проанализировал военные ошибки росармии, допущенные с самого начала полномасштабной войны против Украины. Первая — именно вторжение в нашу страну, далее неправильные разведданные и оценка рисков.

Все их планы выстраивались на основе неверной информации. Все были уверены в российском командовании, что Зеленский на следующий день уже будет в Варшаве или в Вашингтоне и правительство упадет. Приезжают Царев, Янукович любой, и все будет хорошо. И вот на основе неправильной оценки они сделали неправильные выводы. Да и у них был один план, а остальная импровизация. Вот здесь и все", — сказал Ступак.

Оккупанты, по данным эксперта, пытались захватить Гостомельский аэропорт и город Васильков как стратегические. Однако у российских оккупантов ничего не получилось.

Как писали "Комментарии", россияне собирают ракеты буквально с бытовых приборов. Теперь толковать как товары двойного назначения можно даже робот-пылесос.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что попытки Кремля всеми методами и способами восстановить утраченную на поле боя военную технику все больше сводятся на нет. Препятствуют ему замещать утраченное военное оборудование снабжением современных технологий и США.

Читайте на страницах "Комментариев" — война дронов и ракет: как изменилась тактика РФ и Украины — почему враг бьет по гражданским.