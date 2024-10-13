На болотах уже завывают: F-16, вероятно, впервые поразил «жирную цель»

Накануне, 12 октября, российские медиа распространили информацию о потере истребителя Су-34 вместе с экипажем, хотя официального подтверждения этой информации пока не было. Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), предположительно, самолет был сбит украинским истребителем F-16.

F-16

По данным американского Института изучения войны, один из известных российских военкоров подтвердил гибель экипажа Су-34, но подчеркнул, что это не связано с действиями украинских сил. Другие военкоры предположили, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность или человеческий фактор.

Однако российский Telegram-канал, который, по утверждению, ведут офицеры ВДВ и сотрудники группировки "Днепр", заявил, что истребитель Су-34 был сбит украинским F-16. Аналитики отмечают, что Су-34 предположительно подвергся атаке во время сброса планирующих бомб ФАБ с унифицированными модулями коррекции на расстоянии около 50 км от линии фронта.

Кроме того, этот канал обвинил военкоров, связанных с Кремлем, в сокрытии правды о катастрофе Су-34 и в препятствии разработке планов противодействия угрозе украинских F-16.

ISW пока не может подтвердить эту информацию независимо, но если она окажется достоверной, это будет первый случай сбивания украинского F-16 российского пилотируемого самолета.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинским пилотам F-16 пришлось быстро учиться летать на истребителях для борьбы с Россией. Однако оказалось, что переучивание советских самолетов стало серьезным вызовом. Об этом говорится в заявлении эксперта по воздушной войне Майкла Бонерта из RAND Corporation в Business Insider.







