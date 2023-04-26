На боевом дежурстве в ВСУ уже работают Skynex

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Моесеенко Валентина
В Украине на боевое дежурство заслонили системы противовоздушной обороны Skynex. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пишут "Комментарии". В ходе визита правительственной делегации в Италию премьер-министр посетил оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA.
Украина получила системы ПВО Skynex
Это предприятие специализируется на производстве современных систем ПВО. Среди разработок Rheinmetall – система ПВО малого радиуса действия Skynex, которой интересуется Украина.
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Пока такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Премьер-министр поблагодарил партнеров за поддержку.
Денис Шмигаль отметил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы получить больше этих систем.
В декабре сообщалось, что концерн Rheinmetall изготовит для Украины два новых зенитных комплекса Skynex. Они предназначены для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Система способна сбивать беспилотники или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами. Стоимость двух единиц Skynex оценивается в 182 млн. евро.
Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании по закупке грузовиков HX на сумму около 12 миллионов евро. Эти машины будут поставляться вместе с системами Skynex.
35-мм пушка Oerlikon Mk3, используемая в системе ПВО Skynex, имеет эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Пушечный модуль оснащен радаром слежения X-Band, который обеспечивает функцию автономного поиска цели, что делает наводку простым и быстрым.
Как писали "Комментарии", Словения тайно передала Украине военную технику.
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