logo

BTC/USD

28953.76

ETH/USD

1902.19

LTC/USD

88.99

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На боевом дежурстве в ВСУ уже работают Skynex
commentss НОВОСТИ Все новости

На боевом дежурстве в ВСУ уже работают Skynex

Система способна сбивать беспилотники или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами

26 апреля 2023, 23:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина








В Украине на боевое дежурство заслонили системы противовоздушной обороны Skynex. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пишут "Комментарии". В ходе визита правительственной делегации в Италию премьер-министр посетил оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA.

На боевом дежурстве в ВСУ уже работают Skynex

Украина получила системы ПВО Skynex

Это предприятие специализируется на производстве современных систем ПВО. Среди разработок Rheinmetall – система ПВО малого радиуса действия Skynex, которой интересуется Украина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей", – убежден Денис Шмигаль.

Пока такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Премьер-министр поблагодарил партнеров за поддержку.

Денис Шмигаль отметил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы получить больше этих систем.

"Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в сфере ВПК. Рассматриваем возможность совместного производства компонент этих систем. Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", – заявил глава правительства.

В декабре сообщалось, что концерн Rheinmetall изготовит для Украины два новых зенитных комплекса Skynex. Они предназначены для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Система способна сбивать беспилотники или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами. Стоимость двух единиц Skynex оценивается в 182 млн. евро.


Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании по закупке грузовиков HX на сумму около 12 миллионов евро. Эти машины будут поставляться вместе с системами Skynex.

35-мм пушка Oerlikon Mk3, используемая в системе ПВО Skynex, имеет эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Пушечный модуль оснащен радаром слежения X-Band, который обеспечивает функцию автономного поиска цели, что делает наводку простым и быстрым.

Как писали "Комментарии", Словения тайно передала Украине военную технику.

Читайте на портале "Комментарии" — крупнейший бизнес-проект в Европе – это об Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!