На боевом дежурстве в ВСУ уже работают Skynex



















В Украине на боевое дежурство заслонили системы противовоздушной обороны Skynex. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пишут "Комментарии". В ходе визита правительственной делегации в Италию премьер-министр посетил оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA.



Украина получила системы ПВО Skynex

Это предприятие специализируется на производстве современных систем ПВО. Среди разработок Rheinmetall – система ПВО малого радиуса действия Skynex, которой интересуется Украина.

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"Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей", – убежден Денис Шмигаль.

Пока такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Премьер-министр поблагодарил партнеров за поддержку.

Денис Шмигаль отметил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы получить больше этих систем.

"Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в сфере ВПК. Рассматриваем возможность совместного производства компонент этих систем. Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", – заявил глава правительства.

В декабре сообщалось, что концерн Rheinmetall изготовит для Украины два новых зенитных комплекса Skynex. Они предназначены для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Система способна сбивать беспилотники или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами. Стоимость двух единиц Skynex оценивается в 182 млн. евро.





Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании по закупке грузовиков HX на сумму около 12 миллионов евро. Эти машины будут поставляться вместе с системами Skynex.

35-мм пушка Oerlikon Mk3, используемая в системе ПВО Skynex, имеет эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Пушечный модуль оснащен радаром слежения X-Band, который обеспечивает функцию автономного поиска цели, что делает наводку простым и быстрым.

Как писали "Комментарии", Словения тайно передала Украине военную технику.

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