logo

BTC/USD

17414.30

ETH/USD

1271.46

LTC/USD

73.01

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На берегу Тисы нашли утопленника
commentss НОВОСТИ Все новости

На берегу Тисы нашли утопленника

Об обнаружении тела человека на берегу, со своей стороны границы, сообщили румынские пограничники

сегодня, 23:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Мужчину без признаков жизни обнаружили румынские пограничники. Никаких документов при нем не нашли, передают "Комментарии". Как уверяют украинские охранники границы, проводятся мероприятия по установлению личности утопленника.

На берегу Тисы нашли утопленника

Тело на границе

По данным Государственной пограничной службы Украины, с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, то есть с 24 февраля, это уже двенадцатый случай обнаружения мужского тела на украинско-румынском речном участке границы. Именно на этом отрезке государственного рубежа пограничники фиксируют больше попыток незаконного пересечения границы и в основном вплавь.

На днях же получили двух жителей Одесской области, которые намеревались погрузиться в ледяную воду Тисы с детскими кругами . Отчаяний увидел и прервал наряд пограничников, чем фактически спас от неминуемой смертиВедь из полученных планировали незаконно попасть в Румынию, несмотря на все риски, связанные с преодолением реки с мощным течением и устланным каменными глыбами дном. Чтобы снизить последствия переохлаждения, нарушители планировали обмотаться пищевой пленкой. Мужчины хотели увеличить шансы на выживание, приклеив к телу детские надувные круги, а сухую одежду, личные вещи, документы и средства планировали сохранить, замотав в мусорные мешки.

"В очередной раз призываем всех желающих незаконно покинуть территорию Украины не рисковать своей жизнью и здоровьем и информируем об опасности при погружении в холодную воду полноводных водоемов", — отмечают в Госпогранслужбе. Ведь глубина реки Тиса, которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, достигает 2,5 метра, а ширина – 80 метров.

Читайте на портале "Комментарии" - Украинские пограничники наткнулись на спасательный плот из российского крейсера "Москва".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!