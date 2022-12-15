На берегу Тисы нашли утопленника

Мужчину без признаков жизни обнаружили румынские пограничники. Никаких документов при нем не нашли, передают "Комментарии". Как уверяют украинские охранники границы, проводятся мероприятия по установлению личности утопленника.



Тело на границе

По данным Государственной пограничной службы Украины, с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, то есть с 24 февраля, это уже двенадцатый случай обнаружения мужского тела на украинско-румынском речном участке границы. Именно на этом отрезке государственного рубежа пограничники фиксируют больше попыток незаконного пересечения границы и в основном вплавь.

На днях же получили двух жителей Одесской области, которые намеревались погрузиться в ледяную воду Тисы с детскими кругами . Отчаяний увидел и прервал наряд пограничников, чем фактически спас от неминуемой смерти. Ведь из полученных планировали незаконно попасть в Румынию, несмотря на все риски, связанные с преодолением реки с мощным течением и устланным каменными глыбами дном. Чтобы снизить последствия переохлаждения, нарушители планировали обмотаться пищевой пленкой. Мужчины хотели увеличить шансы на выживание, приклеив к телу детские надувные круги, а сухую одежду, личные вещи, документы и средства планировали сохранить, замотав в мусорные мешки.



"В очередной раз призываем всех желающих незаконно покинуть территорию Украины не рисковать своей жизнью и здоровьем и информируем об опасности при погружении в холодную воду полноводных водоемов", — отмечают в Госпогранслужбе. Ведь глубина реки Тиса, которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, достигает 2,5 метра, а ширина – 80 метров.

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