На Банковой рассекретили, как Украина победит РФ: какую судьбу ей подготовили

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость" анонсировал, что осенью представит план победы Украины президенту США Джо Байдену.

Победа Украины

Хотя детали этого плана еще не раскрыты, Зеленский отметил, что одной из его составляющих является Курская операция и определенные инструменты, которые могут заставить Россию завершить войну по дипломатическому пути.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, план включает в себя комбинированные действия, которые могут привести к быстрому и неожиданному развитию событий. Подоляк также выразил мнение, что поражение России станет началом глобальной революции внутри страны. Это приведет к значительной трансформации политической системы, а также к отстранению или исчезновению значительной части нынешней элиты, включая Владимира Путина.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что российские военные преступники, в частности, Путин, которого Международный уголовный суд признал военным преступником в марте 2023 года, должны быть привлечены к ответственности.

"Россия на 10 – 15 – 20 лет вообще исчезнет с карты мира не с точки зрения государства, а с точки зрения ее влияния. Это объективно, потому что Россия пошла в ва-банк, сделав ставку "все или ничего", и получит она ничего. Не надо думать, что будет какой-то территориальный распад.

Он также отметил, что на Северном Кавказе назревают конфликты, которые могут вспыхнуть, как только Кремль ослабнет. Однако Украина не будет причастна к этим процессам.

Это не украинская история, это уже история Северного Кавказа. Есть многие другие народы, которые также будут задавать серьезные вопросы. Мы уже видим, что происходит в Курской области: люди не хотят воевать за ту систему, которая сейчас есть в России. И это не об Украине. Самой Курской области безразлично, они не будут сопротивляться", — подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк также предусматривает, что Россию ожидает экономический упадок из-за перевода ее экономики на военные рельсы, что будет иметь катастрофические последствия в будущем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о деталях плана победы Украины.



