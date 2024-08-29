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На Банковой рассекретили, как Украина победит РФ: какую судьбу ей подготовили

У Украины есть план победы над Россией, в результате которого она исчезнет с карты мира лет на 20

сегодня, 15:31
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Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость" анонсировал, что осенью представит план победы Украины президенту США Джо Байдену.

На Банковой рассекретили, как Украина победит РФ: какую судьбу ей подготовили

Победа Украины

Хотя детали этого плана еще не раскрыты, Зеленский отметил, что одной из его составляющих является Курская операция и определенные инструменты, которые могут заставить Россию завершить войну по дипломатическому пути.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, план включает в себя комбинированные действия, которые могут привести к быстрому и неожиданному развитию событий. Подоляк также выразил мнение, что поражение России станет началом глобальной революции внутри страны. Это приведет к значительной трансформации политической системы, а также к отстранению или исчезновению значительной части нынешней элиты, включая Владимира Путина.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что российские военные преступники, в частности, Путин, которого Международный уголовный суд признал военным преступником в марте 2023 года, должны быть привлечены к ответственности.

"Россия на 10 – 15 – 20 лет вообще исчезнет с карты мира не с точки зрения государства, а с точки зрения ее влияния. Это объективно, потому что Россия пошла в ва-банк, сделав ставку "все или ничего", и получит она ничего. Не надо думать, что будет какой-то территориальный распад.

Он также отметил, что на Северном Кавказе назревают конфликты, которые могут вспыхнуть, как только Кремль ослабнет. Однако Украина не будет причастна к этим процессам.

Это не украинская история, это уже история Северного Кавказа. Есть многие другие народы, которые также будут задавать серьезные вопросы. Мы уже видим, что происходит в Курской области: люди не хотят воевать за ту систему, которая сейчас есть в России. И это не об Украине. Самой Курской области безразлично, они не будут сопротивляться", — подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк также предусматривает, что Россию ожидает экономический упадок из-за перевода ее экономики на военные рельсы, что будет иметь катастрофические последствия в будущем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о деталях плана победы Украины.




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Источник: https://24tv.ua/yak-zakinchitsya-viyna-ukrayini-op-dali-vidpovid-novini-ukrayini_n2629394
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