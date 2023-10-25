На Авдеевском направлении ВСУ мощно уничтожили российский десант (ВИДЕО)

Украинские защитники метко сожгли российскую технику вместе с десантом, пытавшимся приблизиться к позициям Сил обороны на Авдеевском направлении. Видео на своей странице опубликовал журналист Юрий Бутусов.

ВСУ уничтожили российский десант (иллюстративное фото из открытых источников)

На опубликованном видео видно, что к позиции ВСУ едет российская тяжелая техника с десантниками внутри. И тут во вражескую технику попали Силы обороны Украины, от чего она буквально разорвалась, потому что там начался взрыв боекомплект.

Русские буквально вылетели из "машины", некоторые из них погибли на месте, а другие пытались потушить на себе огонь.

“Феерическое уничтожение "мотолиги" РФ с десантом, которая опрометчиво решилась вплотную подъехать к позициям ВСУ на Авдеевском направлении. После взрыва из вражеской бронемашины начали массово выпрыгивать пылающие оккупанты, которые тут же попадали в прицел наших воинов”, — написал Юрий Бутусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ уничтожили российский танк. В соцсети опубликовали новое видео боевых действий в Украине. На записи видно, как мощно взрывается российский танк, после того, как в него попали украинские военные противотанковой управляемой ракетой.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в сети публиковались тысячи видео, как украинские военные уничтожают российские танки. Однако на этот раз на видео можно заметить уникальное явление, а именно двойной взрыв российского танка. На видео можно увидеть, как ВСУ уничтожает российский танк Т-64 вблизи Марьинки Донецкой области. Украинские силы ударили по российскому танку противотанковой управляемой ракетой, после чего можно заметить характерный мощный взрыв. Однако дальше можно наблюдать еще один взрыв.

