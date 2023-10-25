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На Авдеевском направлении ВСУ мощно уничтожили российский десант (ВИДЕО)

Российские оккупанты буквально вылетели из "машины", некоторые из них погибли сразу.

25 октября 2023, 20:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинские защитники метко сожгли российскую технику вместе с десантом, пытавшимся приблизиться к позициям Сил обороны на Авдеевском направлении. Видео на своей странице опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На Авдеевском направлении ВСУ мощно уничтожили российский десант (ВИДЕО)

ВСУ уничтожили российский десант (иллюстративное фото из открытых источников)

На опубликованном видео видно, что к позиции ВСУ едет российская тяжелая техника с десантниками внутри. И тут во вражескую технику попали Силы обороны Украины, от чего она буквально разорвалась, потому что там начался взрыв боекомплект.


Русские буквально вылетели из "машины", некоторые из них погибли на месте, а другие пытались потушить на себе огонь.

“Феерическое уничтожение "мотолиги" РФ с десантом, которая опрометчиво решилась вплотную подъехать к позициям ВСУ на Авдеевском направлении. После взрыва из вражеской бронемашины начали массово выпрыгивать пылающие оккупанты, которые тут же попадали в прицел наших воинов”, — написал Юрий Бутусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ уничтожили российский танк. В соцсети опубликовали новое видео боевых действий в Украине. На записи видно, как мощно взрывается российский танк, после того, как в него попали украинские военные противотанковой управляемой ракетой.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в сети публиковались тысячи видео, как украинские военные уничтожают российские танки. Однако на этот раз на видео можно заметить уникальное явление, а именно двойной взрыв российского танка. На видео можно увидеть, как ВСУ уничтожает российский танк Т-64 вблизи Марьинки Донецкой области. Украинские силы ударили по российскому танку противотанковой управляемой ракетой, после чего можно заметить характерный мощный взрыв. Однако дальше можно наблюдать еще один взрыв.
 



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