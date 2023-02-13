Мюнхенский индекс безопасности 2023: Украинцы до кончины готовы отстаивать свою свободу

Результаты проведения Мюнхенского индекса безопасности в Украине свидетельствуют об украинском единстве, устойчивости и решительности перед лицом российской агрессии, пишут "Комментарии".



89% украинцев готовы сопротивляться даже, если Россия применит ядерное оружие

Мнения граждан Украины свидетельствуют о том, что только шесть процентов украинцев чувствуют себя неготовыми противостоять вторжению России, и даже во время зимы, отмеченной отключениями электроэнергии и дефицитом, они чувствуют себя более готовыми к риску перебоев в снабжении электроэнергией, чем любая общественность G7. Западная ориентация Украины тоже однозначна. Подавляющее большинство украинцев хочет жить в мире, сформированном по европейским и, в меньшей степени, по правилам США. Российские и китайские видения порядка практически не ценятся в Украине.

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Главные цифры выглядят так:

– 89% украинцев готовы продолжать сопротивляться даже после применения РФ тактического ядерного оружия против города;

– 93% условием для прекращения огня называют полный вывод войск РФ, учитывая оккупированный Крым;

– 95% украинцев выступают за продолжение военного сопротивления в случае продолжения бомбардировок городов;

– 83% считают, что никогда не будут в безопасности, пока в России у власти Путин.

– 65% украинцев называют гарантией безопасности членство в НАТО.

В отличие от некоторых западных политиков, чьи беспокойства по поводу дальнейшей военной эскалации, кажется, препятствуют более решительной поддержке, украинцы не были напуганы российскими угрозами.

Вдобавок, для большинства украинцев приемлемым условием для прекращения огня является не что иное, как полный выход России из территории Украины, включая Крым. Даже выход РФ из ранее оккупированных территорий был бы неприемлем для большинства украинцев, если бы он не включал Крым. Преждевременно мирные переговоры, призывы к которым особенно громко звучат в некоторых западных столицах, таким образом, скорее всего, встретят яростное сопротивление среди украинского населения.

Вместе с тем большинство украинцев считают, что им понадобятся постоянные поставки оружия с Запада. Подавляющее большинство также опасается, что вне НАТО Украина никогда не будет в безопасности, что подтверждается тем фактом, что украинцы гораздо меньше верят в защиту ЕС, чем НАТО.

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