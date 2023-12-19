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Мышиная лихорадка "косит" окупантов на фронте: что известно

На Купянском направлении среди солдат ВС РФ массово распространяется мышиная лихорадка

19 декабря 2023, 23:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Военнослужащие российских группировок массово болеют так называемым заболеванием "мышиной лихорадкой", которое передается от вредителей к людям. Об этом сообщают представители пресс-службы ГУР Минобороны.

Мышиная лихорадка "косит" окупантов на фронте: что известно

Мышиная лихорадка "косит" окупантов на фронте (фото из открытых источников)

Как они утверждают, ссылаясь на опубликованную информацию, никакие жалобы по поводу новой болезни от российских военных генералы ВС РФ не приняли и проигнорировали, воспринимая это, как еще одну попытку уклониться от участия в боях.

При этом "мышиная лихорадка" по имеющимся признакам характеризуется как вирус. Ею можно заразиться от вредителей несколькими способами:

·    вдыхание пыли мышиных экскрементов

·    попадание в продукты питания

На начальной стадии заболевание похоже на обычный грипп. Больной жалуется на головные боли, увеличивается температура до 40 градусов, появляются сыпь и покраснение. Затем понижается давление, возможно кровоизлияние в глазах. Заболевание может поразить почки.

Сотрудники ГУР Минобороны отмечают, что новый вирус значительно снизил боеспособность российских войск на данном направлении. Еще оккупанты выражают недовольство по поводу отсутствия обеспечения зимней одеждой и неудовлетворительной медицинской помощи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Авдеевской МВА сделал обнадеживающее заявление. У россиян не изменилась задача на востоке Украины и они по-прежнему выполняют указание Кремля – как можно быстрее захватить Авдеевку, но эту задачу они уже проваливают несколько месяцев подряд. Постоянно ставится новый дедлайн. Враг тратит огромные усилия и много ресурсов, но все безуспешно.



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