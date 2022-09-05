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Мы видим начало конца Российской Федерации – американский генерал

Все большее число западных политиков видят конец в существовании современной России.

сегодня, 13:48
Автор:

Slava Kot
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В ходе визита в Грузию бывший посол США в НАТО Курт Волкер заявил, что империалистический захват новых территорий Российской Федерации произошел не в Украине. Это можно было заметить еще в 2008 году, когда Россия напала и оккупировала часть Грузии, заявил Курт Волкер. Об этом пишет издание Agenda.

Мы видим начало конца Российской Федерации – американский генерал

Мы видим начало конца Российской Федерации. Фото из открытых источников

Также в речи он напомнил, что грузинские территории до сих пор остаются оккупированными, а войска РФ незаконно перемещаются по этим землям.

Затем американский политик подчеркнул, что империалистические войны также происходили и на территории Молдовы. Таким образом, Курт Волкер вспомнил Приднестровье. Потом он сказал, что в Украине войны более жестоки, что РФ захватывает все больше украинских территорий, но все эти войны связаны и составляют одно целое, поэтому не стоит забывать об этом.

На эти слова отреагировал бывший американский генерал США в Европе Бен Ходжес.

Мы видим начало конца Российской Федерации, – написал в Twitter генерал.

Кроме того, в сообщении американец отметил, что в этой ситуации нужно сделать деимпериализацию РФ, чтобы Россия перестала выглядеть так, как сегодня. Далее Бен Ходжес написал, что тогдашнее общество и политики не были готовы к развалу СССР, поэтому на этот раз необходимо к этому приготовиться.

Ранее портал "Комментарии" писал об экскеровце Службы внешней разведки Украины Николае Маломуже, который сообщил возможные причины добровольного вывода войск Российской Федерации из Украины.

Также, "Комментарии" сообщали о британском военном исследователе, который прогнозирует, что ВСУ сможет окружить около 20 тыс. российских оккупантов на южных территориях Украины.



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Источник: https://agenda.ge/en/news/2022/3357
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