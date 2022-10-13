Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к НАТО – Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с Йенсом Столтенбергом сообщил в своем аккаунте на Twitter, что Украина де-факто уже присоединилась к НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников

Украинский чиновник в сообщении поблагодарил Генерального секретаря Североатлантического союза за постоянную поддержку Украины. Также Резников написал, что Украина вносит для безопасности всего мира значительный вклад.

Министр Обороны Украины также уверен, что украинская победа и проведенные реформы смогут открыть новое пространство для Украины.

Такие заявления Алексея Резникова прозвучали после того, как Украина презентовала участникам "Рамштайн 6" результаты с безопасностью и контролем оружия, предоставляемого международными партнерами. Также Резников добавил, что существует полное доверие между Украиной и всеми членами "Рамштайн 6".

Оригинальное сообщение Министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр разведки Эстонии сообщал НАТО о возможной войне со стороны Российской Федерации. На такие заявления эстонской разведки Североатлантический союз отреагировал очень критично и назвал эстонцев шизофрениками-прибалтами. Эстония по последним данным успела передать Украине разной помощи на сумму в 1% ВВП собственной страны.

Также "Комментарии" писали о заявлении Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сообщил, что над Украиной могут закрыть небо. Генсек отметил, что главным приоритетом для поставки оружия в Украину будут системы противовоздушной обороны. Такое заявление прозвучало после массовых обстрелов Украины 10 октября.

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