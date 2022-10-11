logo

BTC/USD

19189.85

ETH/USD

1287.69

LTC/USD

52.17

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мы предупреждали, что Россия еще по-настоящему не начала – Кадыров
commentss НОВОСТИ Все новости

Мы предупреждали, что Россия еще по-настоящему не начала – Кадыров

Кадыров предупреждает Зеленского, чтобы тот бежал из Украины.

сегодня, 14:27
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Путинский приспешник Рамзан Кадыров отреагировал на террористические запуски российских ракет по Украине. Лидер Чечни назвал Зеленского лохом и критиковал действия украинской армии. Все это Кадыров написал в своем аккаунте и в Telegram .

Мы предупреждали, что Россия еще по-настоящему не начала – Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

10 октября Россия запустила 84 ракеты по территории Украины, 43 из них удалось сбить ПВО, остальные попали в объекты критической энергетической структуры, жилые дома, школы, больницы. Соответственно, на такие действия российской власти отреагировал президент Украины. В своем обращении Зеленский сказал, что мы имеем дело с террористами. Таким образом, Владимир Зеленский осудил россиян и показал, что он до сих пор находится в Киеве.

Рамзан Кадыров после опубликованного видео с Зеленским написал свое сообщение о том, что украинский президент жалуется на ракетные удары по Киеву.

Чеченец критикует Зеленского за то, что будто украинские власти бомбили мирных жителей непризнанных псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", наносили ракетные удары по инфраструктуре городов, взрывали мосты и тому подобное. Кадыров обвиняет президента Украины в риторическом вопросе: тебе можно, а другим нельзя?

После чего Рамзан Кадыров говорит, что РФ еще не начинала по-настоящему воевать и советует украинскому президенту бежать на Запад.

"Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще не начинала, поэтому пока не прилетело, беги", — пишет лидер Чечни.

В конце сообщения Кадыров сообщил, что теперь доволен "специальной военной операцией".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции россиян на обстрелы украинских городов.

Также "Комментарии" писали о стоимости выпущенных Российской Федерацией ракет по территории Украины 10 октября.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/RKadyrov_95/2962
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!