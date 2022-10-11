Мы предупреждали, что Россия еще по-настоящему не начала – Кадыров

Путинский приспешник Рамзан Кадыров отреагировал на террористические запуски российских ракет по Украине. Лидер Чечни назвал Зеленского лохом и критиковал действия украинской армии. Все это Кадыров написал в своем аккаунте и в Telegram .

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

10 октября Россия запустила 84 ракеты по территории Украины, 43 из них удалось сбить ПВО, остальные попали в объекты критической энергетической структуры, жилые дома, школы, больницы. Соответственно, на такие действия российской власти отреагировал президент Украины. В своем обращении Зеленский сказал, что мы имеем дело с террористами. Таким образом, Владимир Зеленский осудил россиян и показал, что он до сих пор находится в Киеве.

Рамзан Кадыров после опубликованного видео с Зеленским написал свое сообщение о том, что украинский президент жалуется на ракетные удары по Киеву.

Чеченец критикует Зеленского за то, что будто украинские власти бомбили мирных жителей непризнанных псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", наносили ракетные удары по инфраструктуре городов, взрывали мосты и тому подобное. Кадыров обвиняет президента Украины в риторическом вопросе: тебе можно, а другим нельзя?

После чего Рамзан Кадыров говорит, что РФ еще не начинала по-настоящему воевать и советует украинскому президенту бежать на Запад.

"Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще не начинала, поэтому пока не прилетело, беги", — пишет лидер Чечни.

В конце сообщения Кадыров сообщил, что теперь доволен "специальной военной операцией".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции россиян на обстрелы украинских городов.

Также "Комментарии" писали о стоимости выпущенных Российской Федерацией ракет по территории Украины 10 октября.

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