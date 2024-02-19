Мы не знаем, сколько у нас осталось времени: в одной из стран ЕС открыто говорят о войне с Россией

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил о возможном внезапном нападении России на страны НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Tagesschau".

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: из открытых источников

"У нас очень агрессивный сосед, который намерен испытать НАТО на прочность. Мы должны к этому подготовиться. Мы не можем ждать второго момента Перл-Харбора. Мы не можем ждать, пока каждая европейская страна действительно подвергнется нападению России — на юге, севере, востоке и западе", — заявил министр.

Габриэлюс Ландсбергис напомнил, что более 2000 человек погибли в результате внезапного нападения японцев на военно-морскую базу США в Перл-Харборе на Гавайях 7 декабря 1941 году.

Глава МИД Литвы решительно призвал к дальнейшей военной помощи Запада Украине, подвергшейся нападению России, и в частности к поставке крылатых ракет большой дальности Taurus.

"Украине нужны Taurus по стратегическим причинам, чтобы одержать верх над Россией. Да, у Германии есть невероятное оборудование, которое она могла бы поставить Украине", — подчеркнул министр.

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