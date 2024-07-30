"Мы не учимся на собственных ошибках": в ВСУ назвали причины провалов на фронте

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Марьян Ощановский
Российские захватчики продолжают наступать по всей линии фронта и преуспевают на Покровском и Торецком направлениях, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.
Россияне продолжают наступать в Донецкой области. Фото из открытых источников
По словам военнослужащего, украинская армия вынуждена отступать из-за наличия одних и тех же проблем.
По его словам, когда ОТУВ наполняет бригады пехотой из прилагаемых подразделений, то это решает проблему на день – два дня – неделю, пока не закончится пехота.
Он отметил, что бригады с добавленными подразделениями теряют эффективность, поскольку перестают быть "единым организмом". По его мнению, эффективнее было бы не усиливать бригады дополнительными подразделениями, а выводить их на восстановление и слажевание.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник Эмиль Ишкулов на своей странице в Facebook обратился к офицерам, сержантам и солдатам 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, которую он до недавнего времени возглавлял. Он поблагодарил каждого из них за безумную поддержку. "Это чрезвычайно мощно и ценно. Как написал Юрий Бутусов "только слаженный коллектив способен на такие действия". Надеюсь, что и дальше вы будете одним слаженным и мощным коллективом", — отметил Ишкулов.
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а
сегодня, 21:41
насправді наші помилки не є нашими, а є навЯзаними нам. ми граємо за чужими правилами чужою зброєю. Більше того ми стаємо чужою зброєю у чужих руках. нас приводять до очевидного стану, за очевидних обставин. за таких обставин нам краще ретируватися, ніж нас вбиватимуть, це нормально, а не стояти на смерть. суть наших методів-це вижити у довгостроковій війні. і 95% нас будуть лишатися в Україні і живими за-для перемоги. та й відбудовувати нам самим доведеться, жити і боронитися превентивно по всяк час -до такого треба готувати ся і відповідно розбудовуватися. Треба дійти розумом, що так, як було , вже більше не буде, оскільки то було вигідно нашим ворогам ...
Ігор
сегодня, 20:59
Ви не тільки не вчитеся, ви навіть не аналізуєте. У 1991 що віджали тим і користувались. Весь час копіювали російське. Без їх лайки у вас навіть жодного речення не вийде. Ви законами живете, які скопіював Янукович і за його підписом. І так і не змінюєтесь. Та подивиться ж на це нарешті! І знов, сильною армію робить сильний тил, а ні формула миру Клоуна. Та й тою він погрався і покинув. А грець з нею, нову вигадаю. Ви хоч розумієте, який йолоп вами керує?