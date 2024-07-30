"Мы не учимся на собственных ошибках": в ВСУ назвали причины провалов на фронте

Российские захватчики продолжают наступать по всей линии фронта и преуспевают на Покровском и Торецком направлениях, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

Россияне продолжают наступать в Донецкой области. Фото из открытых источников

По словам военнослужащего, украинская армия вынуждена отступать из-за наличия одних и тех же проблем.

"Проблемы у нас те же: тотальное преимущество противника во всем, нехватка людей и организационный хаос, когда на одном участке подразделений вроде бы достаточно, но как целостных организмов бригад не так уж много", — рассказал Николай Мельник.

По его словам, когда ОТУВ наполняет бригады пехотой из прилагаемых подразделений, то это решает проблему на день – два дня – неделю, пока не закончится пехота.

Он отметил, что бригады с добавленными подразделениями теряют эффективность, поскольку перестают быть "единым организмом". По его мнению, эффективнее было бы не усиливать бригады дополнительными подразделениями, а выводить их на восстановление и слажевание.

"Мы отступаем не потому, что разучились воевать. А потому что собственные ошибки поставили нас самих раком. Но проблемы ясны. Остается уяснить их и решать. Напомню слова одного умного генерала: "Или сейчас мобилизуем 25-летних, или через полгода придется мобилизовать 20-летних". Полгода на танцах с бубнами мы профукали", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник Эмиль Ишкулов на своей странице в Facebook обратился к офицерам, сержантам и солдатам 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, которую он до недавнего времени возглавлял. Он поблагодарил каждого из них за безумную поддержку. "Это чрезвычайно мощно и ценно. Как написал Юрий Бутусов "только слаженный коллектив способен на такие действия". Надеюсь, что и дальше вы будете одним слаженным и мощным коллективом", — отметил Ишкулов.

