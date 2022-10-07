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«Мы не имеем права»: Залужный обратился с мощным заявлением к украинцам

Валерий Залужный сделал мощное заявление о войне

сегодня, 07:22 comments1049
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинской земле сегодня очень сложно, потому что на ней идет борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Мы не имеем права»: Залужный обратился с мощным заявлением к украинцам

Валерий Залужный. Twitter Валерия Залужного

"Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас", — отметил генерал.

В то же время Валерий Залужный выразил уверенность в том, что украинцы могут избавиться от России раз и навсегда.

Стоит отметить, Валерий Залужный систематически проводит телефонные разговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Генералы обсуждают контрнаступление украинских войск, обмениваются важной информацией о противнике и его планах в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram, что восьмой пакет санкций Европейского Союза против РФ нанесет ощутимый удар по экономике страны-агрессора. Он также вкратце перечислил, что вошло в этот новый пакет. Расширенную версию опубликовали сами представители ЕС. Как оцениваете этот санкционный удар по России, введенный, в том числе, в связи с незаконной аннексией оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — американские официальные лица считают, что за августовским убийством российской пропагандистки Дарьи Дугиной стоят украинские власти. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники, подчеркивая недовольство США подобной операцией. О чем говорит подобного рода статья? Почему появилась именно сейчас? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/CinC_AFU/status/1578083916296192000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1578083916296192000%7Ctwgr%5Ec5956d513e0498971df975918541398317b2d08f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Fukr%2Fnews%2Fzaluzhniy-zrob
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