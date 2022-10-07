«Мы не имеем права»: Залужный обратился с мощным заявлением к украинцам

Украинской земле сегодня очень сложно, потому что на ней идет борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Валерий Залужный. Twitter Валерия Залужного

"Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас", — отметил генерал.

В то же время Валерий Залужный выразил уверенность в том, что украинцы могут избавиться от России раз и навсегда.

Стоит отметить, Валерий Залужный систематически проводит телефонные разговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Генералы обсуждают контрнаступление украинских войск, обмениваются важной информацией о противнике и его планах в Украине.

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