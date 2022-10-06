Провокационная статья в NYT о убийстве Дугиной: кто за этим стоит – почему появилась именно сейчас

Американские официальные лица считают, что за августовским убийством российской пропагандистки Дарьи Дугиной стоят украинские власти. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники, подчеркивая недовольство США подобной операцией. О чем говорит подобного рода статья? Почему появилась именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Убийство Дугиной. Фото: из открытых источников

Никакой военной смысловой нагрузки уничтожение Дугина, а уж тем более – его дочери, не несет

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:

"Подобного рода статья со ссылкой на свои источники появилась пока только в NYT. Другие издания ничего такого не сообщали. Я скептически отношусь к приведенным данным. Хотя бы потому, что, при всём уважении, не вижу в Украине спецслужб, способных проводить такие теракты в столице страны-агрессора. Тем более – уничтожать Дугину (при этом известно, что целью якобы был ее отец – один из идеологов "русского мира" Александр Дугин)".

По словам эксперта, никакой военной смысловой нагрузки уничтожение Дугина (а уж тем более – его дочери) не несет. Они не настолько близки к Путину. С другой стороны – цель удобная, не охраняемая, в какой-то мере знаковая, крикливая. Убить того же Дугина – относительно безопасно, а информационный эффект – огромный.

"И всё же, более вероятно, что уничтожение Дугиной – элемент внутренней войны российских спецслужб. Возможно, таким образом хотели послать сигнал Путину. Мол, если убили одного из идеологов "русского мира", доберемся и до тебя, – поясняет Тарас Березовец. – Вторая версия – криминальная. Все эти персонажи были так или иначе завязаны в коррупционных схемах, переделе собственности. И неизвестно, чем тот же Дугин отметился в этом смысле. Третья версия – акция неких действующих внутри России проукраинских партизан. Нет сомнения, что среди россиян имеются те, кому очень не нравится курс путинского режима. И те же отставники (военные, службистские) могли пойти на такой шаг".

Ну, а данные NYT пока никакого четкого подтверждения не имеют, подчеркивает эксперт.

"Возможно, кому-то будет лестно, что наши спецслужбы якобы могли такое совершить. Но это нелогично, поскольку американцы точно были бы против такой операции. Поскольку, подчеркиваю, в военном смысле это ничего не дает. Зато демонстрировало бы, что украинские спецслужбы действуют как террористические структуры. Потому всё это больше это похоже на внутрироссийскую пиар-акцию", – заключает Тарас Березовец.

Цель подобного рода заказных статей – попытаться замедлить наступательную активность украинской армии

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов нашел в это статье NYT ряд примечательных моментов.

"Во-первых, анонимные источники можно воспринимать как каналы дезинформации со стороны третьей стороны, которая заинтересована в том, чтобы вбить клин в отношения между Украиной и США – и тем самым приостановить поставки оружия, гуманитарной и финансовой помощи, а также, чтобы подпортить авторитет нашей страны на международной арене. А во-вторых, этот вброс инсинуаций именно сейчас – не случаен. Украина активно ведет наступление по всем фронтам – военно-политическом, дипломатическом, информационном", – поясняет эксперт.

Как следствие, констатирует он, появляются подобного рода заказные статьи, цель которых – попытаться замедлить наступательную активность украинской армии и дать возможность путинской орде передохнуть и набраться сил.

"Как видим, – отмечает Алексей Воронцов, – и российских военных и пропагандистов, а также у их вольных или невольных соратников, всё получается из рук вон плохо. Ну, а мы приближаем победу – размеренно и уверенно!".

Мы имеем дело с определенной информационной атакой, за которой стоят лоббисты РФ

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник подчеркивает, что каждый, кто занимается информационными войнам, понимает – и с New York Times, и с Telegraph, и с другими топовыми изданиями можно договориться практически о любой публикации. Вопрос лишь в цене.

"В свое время размещение "джинсы" в New York Times стоило порядка 40 тысяч долларов. Понятно, что шло это не напрямую редакторам, а через определенных лоббистов. Протолкнуть можно практически любую статью. Что мы имеем в этом материале? Утверждается (со ссылкой на не названные источники), что украинская власть виновна в убийстве дочки Дугина. Возможно, это и так. И что в этом плохого? Дугины – пропагандисты, которые не признают право украинцев на жизнь. И несут эту мысль в массы, призывая уничтожать нас. Убивать таких персонажей — нормальная реакция любой спецслужбы", – считает эксперт.

Он напоминает, что, когда евреи убивали нацистов, уничтожающих евреев, это было абсолютно понятно и справедливо. Так почему, вопрошает Николй Мельник, гипотетическое убийство украинскими спецслужбами российских пропагандистов должно вызывать какой-то резонанс?

"Я думаю, что мы имеем дело с определенной информационной атакой, за которой стоят лоббисты РФ. Преподнося как факт, что украинцы начали уничтожать российских пропагандистов, они прикрепили к нему свою субъективную мысль, что американской власти это может не понравиться. При этом надо понимать, – отмечает эксперт, – что позиция американской власти нередко — это стратегическая неопределенность. Представители Белого дома редко четко становятся на ту или иную сторону в подобного рода делах. И официальный Вашингтон, скорее всего, постарается удержаться от какой-либо реакции на такую публикацию. А неофициально вряд ли сделает нам замечание. Все понимают, что идет войны. Что пропагандисты – те же солдаты. Просто у них свой – информационный – фронт. И их тоже можно убивать".

По мнению Николая Мельника, если украинские спецслужбы, действительно, стоят за попыткой убрать Дугина, которое вылилось в убийство его дочери, то их следует поздравить с частично удачной операцией.

"Надеюсь, что рано или поздно Дугин отправится вслед за своей дочкой на концерт Кобзона. Каждый, кто не признаёт право украинцев на существование, сам должен быть уничтожен", – уверен эксперт.

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