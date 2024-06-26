Мы не будем давать анонсов: в ГУР намекнули о скором переполохе в Крыму

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Кравцев Сергей
Уже в этом году было немало успешных операций в Крыму по уничтожению вражеских кораблей и других целей. На этом украинские защитники останавливаться не собираются. Поэтому, конечно же, вскоре будет и громко, и ярко в аннексированном Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос по поводу настроений в Крыму из-за "бавовны", которую организовали Силы обороны, Андрей Юсов отметил, что оккупанты понимают, что безопасных мест на полуострове для них сегодня не существует.
По его словам, россияне уделяют большое внимание защите Крымского моста. Они пытаются усилить защиту Крымского моста от ударов Сил обороны.
Андрей Юсов подчеркнул, что это не новая тактика, потому что ранее россияне уже пытались защититься.
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