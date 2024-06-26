Мы не будем давать анонсов: в ГУР намекнули о скором переполохе в Крыму

Уже в этом году было немало успешных операций в Крыму по уничтожению вражеских кораблей и других целей. На этом украинские защитники останавливаться не собираются. Поэтому, конечно же, вскоре будет и громко, и ярко в аннексированном Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

"Дальше будет. Мы не будем давать анонсов, безусловно. Но Силы безопасности и обороны работают и все реализуется согласно плану", — отметил представитель ГУР.

Отвечая на вопрос по поводу настроений в Крыму из-за "бавовны", которую организовали Силы обороны, Андрей Юсов отметил, что оккупанты понимают, что безопасных мест на полуострове для них сегодня не существует.

"Частота разнообразных мероприятий и последствий для них становятся все более ощутимыми", — добавил представитель украинской разведки.

По его словам, россияне уделяют большое внимание защите Крымского моста. Они пытаются усилить защиту Крымского моста от ударов Сил обороны.

"Враг пытается усиливать охрану, защиту моста. Возводит новые фортификационные сооружения, усиливает морские фортификации. Инженерные работы проводит. И это касается как классических систем, так и кустарных, когда просто баржами прикрываются какие-то пути и направления", — рассказал о ситуации разведчик.

Андрей Юсов подчеркнул, что это не новая тактика, потому что ранее россияне уже пытались защититься.

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