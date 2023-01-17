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«Мы можем нажать на кнопку – и салам алейкум»: Кадыров угрожает миру ядерной войной

По его словам, "Россия не позволит себе проиграть", иначе начнется ядерная война

сегодня, 13:02
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Автор:

Кравцев Сергей

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров снова отметился угрозами превратить мир в ядерный пепел, если Россию проиграет войну в Украине. По его словам, "Россия не может проиграть", иначе начнется ядерная война и "мы все умрем". Как передает издание "Комментарии", свои откровения Кадыров озвучил во время общения с чеченскими журналистами.

«Мы можем нажать на кнопку – и салам алейкум»: Кадыров угрожает миру ядерной войной

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

"Россия никогда не позволит проиграть в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку — и салам алейкум!", — заявил Кадыров.

Одиозный чеченский лидер заявил, что "нам не нужен мир без России". "Поэтому, пусть нас всех не станет. Мы попадем в рай, а они — в ад", — заявил он, процитировав знаменитую фразу российского диктатора.

Стоит напомнить, Рамзан Кадыров неоднократно публично называл себя "пехотинцем Путина", поддерживал убийства украинцев, обзывая граждан Украины неонацистами, а его наемникам дали "особое задание" – убить президента Зеленского.

Читайте также на портале "Комментарии" — экс-нардеп (один из лидеров ОПЗЖ), кум президента России Владимира Путина, лишенный украинского гражданства Виктор Медведчук, которого Украина задержала с подозрением в госизмене, а затем поменяла на военнопленных, "вышел из тени". Он написал статью в российской печати, в которой продвигает старые кремлевские тезисы о вине Запада в войне в Украине, о "необходимости признать, что у России есть интересы, которые необходимо учитывать в построении новой разрядки". При этом внутри самой РФ критикуют столь явную попытку Путина попытаться сделать из Медведчука нового "гауляйтера", как ранее пытались сделать его из беглого президента Януковича. О чем говорит статья Медведчука, явно написанная под диктовку Кремля? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/RKadyrov_95/3276
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