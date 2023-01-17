«Мы можем нажать на кнопку – и салам алейкум»: Кадыров угрожает миру ядерной войной

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров снова отметился угрозами превратить мир в ядерный пепел, если Россию проиграет войну в Украине. По его словам, "Россия не может проиграть", иначе начнется ядерная война и "мы все умрем". Как передает издание "Комментарии", свои откровения Кадыров озвучил во время общения с чеченскими журналистами.

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

"Россия никогда не позволит проиграть в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку — и салам алейкум!", — заявил Кадыров.

Одиозный чеченский лидер заявил, что "нам не нужен мир без России". "Поэтому, пусть нас всех не станет. Мы попадем в рай, а они — в ад", — заявил он, процитировав знаменитую фразу российского диктатора.

Стоит напомнить, Рамзан Кадыров неоднократно публично называл себя "пехотинцем Путина", поддерживал убийства украинцев, обзывая граждан Украины неонацистами, а его наемникам дали "особое задание" – убить президента Зеленского.

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