МВФ намерен возобновить сотрудничество с Россией: в Украине сделали заявление

Украина призывает Международный валютный фонд (МВФ) не возобновлять сотрудничество с Россией, развязавшую и продолжающую войну против Украины. Это подчеркивается в заявлении Министерства иностранных дел.

МВФ (фото из открытых источников)

Украина выражает обеспокоенность по поводу сообщения о возможности возобновления сотрудничества МВФ с Россией, а также о запланированной миссии фонда в Москву.

"Для ведущего финансового учреждения ООН было бы неприемлемо легитимизировать российский режим, разрушивший основы Устава ООН, развязав величайшую захватническую войну в Европе со времен Второй мировой войны и совершая зверства против украинского народа", — говорится в заявлении.

Украина призывает МВФ не возобновлять никаких контактов с Россией и оставаться верным Целям и Принципам Устава ООН.

"Мы обращаемся ко всем ключевым участникам, странам-членам и руководству МВФ с требованием усилить изоляцию государства-агрессора и отказаться от любого диалога до тех пор, пока РФ убивает мирных жителей и нарушает международные нормы", — отмечается в документе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что миссия МВФ станет первой официальной миссией крупного международного финансового учреждения в РФ после ее вторжения в Украину в 2022 году. Планируется, что миссия начнется в онлайн формате 16 сентября, а затем делегация приедет в Москву на встрече с российскими чиновниками под руководством Жака Миньяна из Аргентины.

Многие западные страны поднимали вопрос о возможности исключения России из МВФ после полномасштабного вторжения в Украину. Но это оказалось сложным из-за препятствий со стороны других членов организации. Стоит отметить, что МВФ активно критиковали на Западе из-за "слишком оптимистичных" прогнозов по состоянию экономики РФ, которая столкнулась с санкциями.

