МВД России объявило в розыск Валерия Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный объявлен в розыск в РФ "по уголовной статье", следует из базы розыска МВД России. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.

Валерий Залужный на сайте МВД РФ

Напомним, что следственный комитет России в конце декабря прошлого года возбудил уголовное дело в отношении Залужного по статье о "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

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Кроме того, МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Напомним, что в ходе войны в Украине, развязанной РФ, на сегодня, только по официальным данным Генштаба ВСУ, погибло более 200 тысяч россиян. В ходе российской агрессии зафиксированы многочисленные военные преступления — пытки, расстрелы военнопленных, изнасилования, грабеж, массовые похищение детей, что является признаком геноцида.

Одним из символов российских военных преступлений стало разрушение Мариуполя и многочисленные российские удары по гражданским объектам в Украине.

По подозрению в совершении последнего Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Тем временем, в ВСУ отреагировали на заявление Шойгу об уничтожении Patriot.

Появилась первая реакция Путина на атаку дронов по Москве.

А командир Русского добровольческого корпуса поддержал основателя ЧВК "Вагнер". Командир Русского добровольческого корпуса Денис Капустин выразил поддержку критике Пригожиным Министерства обороны Российской Федерации. Денис Капустин, как "москвич во втором поколении", по его словам, не испытывает восторга от страданий москвичей, но призвал помнить, кто является первопричиной атаки и кто начал текущую войну.