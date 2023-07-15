МВД показало штурм вражеских позиций в Запорожской области (ВИДЕО)

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Кравцев Сергей
Украинские защитники ежедневно продвигаются вглубь вражеских позиций оттесняя оккупантов с украинских земель на южном направлении. Военные Нацгвардии штурмуют позиции врага, приблизившись почти вплотную к противнику. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook, подтвердил свой пост соответствующим видео.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
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По информации правоохранителей, на видео можно увидеть, каким образом украинские воины отвоевывают обратно свои территории.
По данным министерства, после успешного выполнения задачи под прикрытием огня из БТР, бойцы НГУ переместились на укрепленные позиции.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ВСУ признали скромные успехи контрнаступления и назвали причину.
Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью Washington Post, что, когда идет война и враг пытается тебя убить, то не может быть запретов относительно того, чтобы наносить удары по вражеской территории. И раз Запад не позволяет нам этого делать своим оружием, Украина делает и будет делать – своим. Также Залужный подчеркнул, что как только у нас будут необходимые средства – мы отвоюем Крым. О чем говорят эти заявления? Почему Запад продолжает дозировано предоставлять Украине необходимую военную помощь, а что-то (те же современные истребители и более дальнобойные ракеты) не дает до сих пор? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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