МВД показало штурм вражеских позиций в Запорожской области (ВИДЕО)

Украинские защитники ежедневно продвигаются вглубь вражеских позиций оттесняя оккупантов с украинских земель на южном направлении. Военные Нацгвардии штурмуют позиции врага, приблизившись почти вплотную к противнику. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook, подтвердил свой пост соответствующим видео.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"На Запорожском направлении военнослужащие Нацгвардии штурмовали одну из позиций врага, приблизившись почти вплотную", — говорится в сообщении.

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По информации правоохранителей, на видео можно увидеть, каким образом украинские воины отвоевывают обратно свои территории.

"Так выглядит продвижение и тяжелая ежедневная работа, которая стоит за каждым метром возвращенной территории", — написали в МВД.

По данным министерства, после успешного выполнения задачи под прикрытием огня из БТР, бойцы НГУ переместились на укрепленные позиции.

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Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью Washington Post, что, когда идет война и враг пытается тебя убить, то не может быть запретов относительно того, чтобы наносить удары по вражеской территории. И раз Запад не позволяет нам этого делать своим оружием, Украина делает и будет делать – своим. Также Залужный подчеркнул, что как только у нас будут необходимые средства – мы отвоюем Крым. О чем говорят эти заявления? Почему Запад продолжает дозировано предоставлять Украине необходимую военную помощь, а что-то (те же современные истребители и более дальнобойные ракеты) не дает до сих пор? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



