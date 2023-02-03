МВД создает штурмовые бригады "Гвардия наступления". Что это за формирование

Министерство внутренних дел Украины объявило о формировании штурмовых бригад "Гвардия наступления". Они нацелены на усиление сил обороны и будут освобождать оккупированные территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу МВД.

Украина формирует штурмовые бригады «Гвардии наступления»

МВД объявило, что создает "Гвардию наступления", в которую будут вступать только добровольцы. Новое формирование будет освобождать украинские временно оккупированные территории и помогать Силам обороны.

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"Было принято решение, что всех, кто желает, кто является патриотом, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, которые нацелены на то, чтобы освободить наши территории и стать международно признаны границы. Это наша ближайшая цель", — сказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко.

Штурмовые бригады будут формироваться на основе полицейских, нацгвардейцев и пограничников, особенно людей, прошедших войну в 2014-2015 годах на востоке.

Чтобы записаться в добровольческий батальон "Гвардии наступления", можно заполнить анкету на сайте storm.mvs.gov.ua. Там можно выбрать соответствующую бригаду Нацполиции (Лют), пограничников (Стальная граница) или выбрать оду из шести команд Национальной гвардии.

Клименко отметил, что все социальные льготы для военных будут сохранены, а также предлагается достойная зарплата. Обучение добровольцев будет продолжаться несколько месяцев, которое сначала будет индивидуальным, а затем в составе бригады.

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