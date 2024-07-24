Мужчины за границей смогут оформить документы, но не без условий

С 24 июля государственное предприятие "Документ" возобновило оформление паспортов для мужчин в своих зарубежных филиалах. Однако теперь эта процедура требует обязательного наличия военно-учетных документов и их подтверждения через приложение "Резерв".

Паспортный сервис возобновил прием документов для мужчин за границей, но есть нюанс

Услуга доступна в 11 городах 6 стран Европы: Германии, Польше, Испании, Чехии, Словакии и Италии. Украинцы могут оформить как ID-карту, так и загранпаспорт, обменять их в случае необходимости, или заменить старый паспорт на ID-карту.

"Подача заявок-анкет на оформление паспортных документов можно в Мюнхене, Берлине, Кельне (Германия), в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске (Польша), Мадриде, Валенсии (Испания), Праге (Чехия), Братиславе (Словакия) и Милани (Италия)”, — говорится в сообщении ГП.

Военный учет – обязательное условие:

Для получения услуги мужчинам необходимо пройти верификацию через приложение "Резерв" с помощью QR-кода. Этот шаг подтверждает наличие действительных военно-учетных документов и является обязательным для всех заявителей.

Что это значит для украинцев?

Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди украинцев за границей. С одной стороны, восстановление оформления паспортов – долгожданная новость для многих нуждающихся в замене или получении новых документов. С другой стороны, требование по военному учету может создать дополнительные трудности для тех, кто не имеет актуальных документов или не состоит на военном учете.

Читайте на портале "Комментарии" — Венгрия ввела новые правила, упрощающие процесс получения вида на жительство для украинцев, даже если у них просрочен паспорт.