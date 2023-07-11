Мужчина из Кировоградской области вступил в ЧВК "Вагнер" и воевал против ВСУ

В Кировоградской области будут судить жителя области, который в начале полномасштабного вторжения записался в террористическую организацию ЧВК "Вагнер" и воевал против своей страны.

Мужчина из Кировоградской области поступил в ПИК Вагнер (фото из открытых источников)

Об этом сообщает прокуратура Кировоградской области.

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Как установило следствие, 36-летний житель города Александрия этой области еще в 2014 году принял сторону российских террористов и участвовал в боевых действиях в подразделении боевиков так называемой "ДНР" против ВСУ.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину этот, предавший свою страну военный, присоединился к наемникам частной военной компании "Вагнер".

"Он перешел в "317 батальон частной военной компании Вагнера". Находясь в составе указанного подразделения, принимал участие в вооруженном противостоянии украинским военным на территории Донецкой области, систематически выполнял приказы своего непосредственного командира и получал за это денежное вознаграждение", — говорится в информации.

Бывшему украинцу, а теперь наемнику инкриминируют ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.111 УК Украины. Санкции статьи предусматривают пожизненное лишение свободы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший военный из Хмельнитчины воевал против ВСУ . Представители Службы безопасности заочно объявили подозрение бывшему жителю Хмельницкой области Николаю Польному, ставшему предателем и добровольно перешедшим на сторону захватчиков РФ. Как здесь утверждают, в 2014 году военный отказался выполнять приказ командиров о передислокации и остался на территории временно оккупированного Крыма. В то же время, предатель получает российское гражданство РФ и добровольно продолжает служить в Росгвардии.