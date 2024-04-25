Мрачный прогноз The Economist: почему помощь США не станет спасением для Украины

Как передает портал "Комментарии", несмотря на то, что президент США Джо Байден 24 апреля подписал долгожданный законопроект о помощи Украине суммой 61 миллиард долларов, аналитики The Economist склонны считать, что этой помощи хватит Украине лишь для того, чтобы какое-то врем я продержаться на плаву, но никак не хватит, чтобы освободить все свои территории.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперты также вспомнили и за летнее контрнаступление прошлого года, где Украина потерпела неудачу, что показало, что отвоевать захваченные земли является сложной задачей.

СМИ отмечает, борьба в Конгрессе за принятие законопроекта является признаком будущих проблем, ведь 61 млрд долларов примерно соответствует той сумме, которую США потратили на Украину за первые 20 месяцев войны, после чего их финансирование иссякло, из-за чего новые деньги могут быть использованы до конца 2025 года.

"Даже, если средства останутся, к тому времени новоизбранный президент Дональд Трамп может решить не использовать их. Если же Байдена переизберут, то деморализующую битву, которая только что состоялась, придется вести снова в следующем году. Поэтому этот крайний американский пакет может стать последним", — отметили в материале.

В публикации предупредили, что, вероятно, эта война затянется на долгие годы, ведь когда ВСУ отбросили россиян обратно за Днепр в ноябре 2022 года, линия фронта почти не изменилась, несмотря на огромные человеческие потери.

"Союзники Украины могут призывать ее обменять землю на безопасность, но трудно представить соглашение, которое бы удовлетворило и Украину, и Россию. В какой-то момент одна или другая сторона может сдаться, но пока что нет никаких признаков этого", — подчеркнули аналитики.

Также эксперты напомнили, что целью Запада является стабильная, безопасная и процветающая Украина, которая находится в пределах безопасных границ и движется к членству в ЕС и НАТО. Однако дискуссии в Вашингтоне свидетельствуют о том, что европейским лидерам придется оказывать больше помощи, чтобы достичь этой цели.

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