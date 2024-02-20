Можно ли вынудить человека воевать. В 3-й ОШБр дали четкий ответ

Николай Волохов рассказал, что, например, в его Третьей штурмовой бригаде вообще не используют слово "мобилизация", говорят только "рекрутинг". По его словам, важно объяснять людям, зачем они нужны на фронте.

Николай Волохов

К тому же, говорит военный, у каждого должна быть мотивация. Например, его мотивация – победить врага и как можно скорее восстановить нормальную жизнь в стране.

"Чем быстрее мы победим врага, тем больше времени мы проживем в нормальной Украине, которую нам еще предстоит построить. А жизнь, к сожалению, не бесконечна и на войне это очень хорошо понимаешь. Это мотивация, которая мотивирует меня. Надо драться, надо победить РФ, надо победить оккупанта и начать строить страну",

– отметил Волохов.

Военный добавил, что отрицательно относится к тем людям, которые хотят уехать из страны и не защищать ее на фронте. Вместе с тем он подчеркнул, что знает мужчин, которые вернулись из-за границы в Украину, потому что там оказалось не так хорошо, как ожидалось.

"Там нет того, что больше нигде никогда не появится – ощущение, что ты дома",

– сказал военный.

Напомним, народные депутаты работают над принятием законопроекта о мобилизации. В нем правительство предлагает наказывать уклоняющихся от мобилизации. В частности, ограничивать им доступ к карточным счетам.

Вместе с тем, как сообщал портал "Комментарии", нардеп Вадим Ивченко отметил, что уклонистам и их детям можно ограничить доступ к получению некоторых государственных услуг, однако блокировать им счета все же не стоит.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал поддерживает ли Верховная Рада арест счетов , как средство для мобилизации уклонистов.