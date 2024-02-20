Можно ли вынудить человека воевать. В 3-й ОШБр дали четкий ответ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Николай Волохов рассказал, что, например, в его Третьей штурмовой бригаде вообще не используют слово "мобилизация", говорят только "рекрутинг". По его словам, важно объяснять людям, зачем они нужны на фронте.
Николай Волохов
К тому же, говорит военный, у каждого должна быть мотивация. Например, его мотивация – победить врага и как можно скорее восстановить нормальную жизнь в стране.
Военный добавил, что отрицательно относится к тем людям, которые хотят уехать из страны и не защищать ее на фронте. Вместе с тем он подчеркнул, что знает мужчин, которые вернулись из-за границы в Украину, потому что там оказалось не так хорошо, как ожидалось.
Напомним, народные депутаты работают над принятием законопроекта о мобилизации. В нем правительство предлагает наказывать уклоняющихся от мобилизации. В частности, ограничивать им доступ к карточным счетам.
Вместе с тем, как сообщал портал "Комментарии", нардеп Вадим Ивченко отметил, что уклонистам и их детям можно ограничить доступ к получению некоторых государственных услуг, однако блокировать им счета все же не стоит.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал поддерживает ли Верховная Рада арест счетов , как средство для мобилизации уклонистов.
Обсуждения
Новости
фєдя
сегодня, 15:00
Єдина мотивація - заКОН один для всіх.