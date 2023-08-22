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Может ли Украина совершить значительный прорыв в наступлении: какие для этого необходимы предпосылки

Военный эксперт рассказал, есть ли у Украины возможности для значительных успехов в летнем контрнаступлении.

сегодня, 15:15
Автор:
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Slava Kot
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Украинское наступление, которое началось в июне, может закончиться через два месяца, к моменту ухудшения природных условий. Вицемаршал авиации Шон Белл рассказал, сможет ли за это время Украина совершить прорыв и вернуть значительные территории под свой контроль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Может ли Украина совершить значительный прорыв в наступлении: какие для этого необходимы предпосылки

Украинские военные. Фото из открытых источников

Шон Белл считает, что главная цель Украины – освободить все территории от российской оккупации. В сентябре прошлого года украинские военные совершили неожиданное наступление на востоке и освободили значительную часть Харьковщины.


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Однако для нового наступления Украина нуждалась больше в западном оружии, а солдаты должны иметь время для обучения на танках, БТРах и другой новой технике. Это время Россия использовала и усилила свои оборонные позиции. Таким образом, начавшееся в июне контрнаступление не принесло так много результатов, как некоторые ожидали. Кроме того, Украина наносит основной удар по позициям РФ в Запорожской области, в то время как россияне усиливают тис на востоке Украины и пытаются захватить весь Донбасс. Сможет ли Украина достичь значительного прорыва?

"Если коротко, то да. Несмотря на то, что прогресс был медленным, украинцы использовали высокотехнологичное западное точное оружие для поражения российских линий снабжения, складов боеприпасов и основных линий материально-технического снабжения", — считает британский эксперт.

Шон Белл указывает, что россияне понесли значительные потери и имеют низкий моральный дух. Кроме того, существуют сообщения, что украинские войска смогли преодолеть первую линию обороны РФ, которая была сильно заминированная.

"Если это правда, и они могут воспользоваться этим, вполне возможно, что российские оборонительные линии упадут, и это приведет к разгрому", — говорит Белл.

Британский вицемаршал авиации объясняет, что постоянное давление украинских военных начинает давать результаты, поэтому еще рано делать окончательные выводы о контрнаступлении ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии рассказали, какой запрос получили от Украины.

Также "Комментарии" писали о главе Минобороны Алексее Резникове, который рассказал, когда в Украину прибудут первые истребители F-16.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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