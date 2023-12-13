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Может ли Украина проиграть: что сказал Данилов

Секретарь СНБО верит в победу Украины

сегодня, 23:08
Автор:
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Марьян Ощановский
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что Украина точно не проигрывает в войне с Россией. Об этом Данилов сказал в эфире национального телемарафона, передает портал "Комментарии".

Может ли Украина проиграть: что сказал Данилов

Данилов прокомментировал ситуацию на фронте. Фото из открытых источников

Алексей Данилов заявил, что Украина не может проиграть в войне с агрессором, поскольку ее поддерживают многие страны.


"Войну мы точно не проигрываем. На нашей стороне правда. На нашей стороне огромное количество стран, которые совместно с нами помогают нам бороться с этой мерзостью под названием РФ", — сказал секретарь СНБО.

Алексей Данилов отметил, что в прессе в последнее время появляется много информации из пессимистическими прогнозами для Украины, однако об этом не говорит ни один официальный представитель страны-союзника.

По словам секретаря СНБО, ход войны зависит от многих факторов, а потому на фронте могут быть сложные ситуации.

"Но после каждой ночи наступает день. Наше солнышко обязательно сойдет. Нам не нужно сейчас впадать в пессимизм", — подчеркнул Алексей Данилов.

Чиновник заверил, что на сегодняшний день ничего рокового на фронте не произошло.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики при наступлении на украинские позиции прикрывались пленными военнослужащими Вооруженных сил Украины. Как следует из видеозаписи украинского дрона, группа российских оккупантов наступала, ведя впереди себя троих пленных бойцов ВСУ. При этом захватчики вели огонь из-за спин украинских военных. Журналисты смогли верифицировать видео и определить локацию. Однако по просьбе военных решили не указывать точное место, где произошли задокументированные события.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EbG_NAFjpco
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