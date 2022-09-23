logo

BTC/USD

19395.30

ETH/USD

1346.42

LTC/USD

54.43

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Может ли Россия применить ядерное оружие в Украине: ответ разведки
commentss НОВОСТИ Все новости

Может ли Россия применить ядерное оружие в Украине: ответ разведки

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий подчеркнул, это опасно для Восточной Европы

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Россия может решиться на то, чтобы применить ядерное оружие против Украины. В свою очередь это затронет не только все страны Черноморского региона, но и Восточной Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ITV News" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Может ли Россия применить ядерное оружие в Украине: ответ разведки

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

В украинской разведке считают, что Кремль может решиться на прими76ение ядерного оружия, если увидит, что перестает контролировать ситуацию и украинские войска уверенного продвигаются, восстанавливая суверенитет над всей украинской территорией.

По словам Вадим Скибицкого, от применения ядерного оружия пострадают не только граждане Украины, но и жители ряда стран Восточной Европы, в частности, Польши, Турции и Болгарии.

В ГУР подчеркнули, что применение Москвой тактического ядерного оружия не может пройти бесследно для всего Черноморского региона. Это хорошо понимают в России, но тем не менее постоянно угрожают применением этого смертоносного оружия.

Вадим Скибицкий отметил, для того, чтобы понимать, чем чревато применение ядерного оружия, нужно вспомнить, что произошло в Украине на Чернобыльской АЭС. Учитывая угрозы Кремля Скибицкий допустил еще одну катастрофу на территории Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США раскрыли хитрость Кремля – почему обмен пленными провели именно в день объявления мобилизации.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина обиделись на Запад и рассказали, как ответят, если США сожгут Черноморский флот в Крыму. Право дать дерзкий ответ, как всегда предоставили заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.itv.com/news/2022-09-21/russians-flee-and-flights-sell-out-as-putin-announces-military-call-up
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!