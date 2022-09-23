Может ли Россия применить ядерное оружие в Украине: ответ разведки

Россия может решиться на то, чтобы применить ядерное оружие против Украины. В свою очередь это затронет не только все страны Черноморского региона, но и Восточной Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ITV News" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

В украинской разведке считают, что Кремль может решиться на прими76ение ядерного оружия, если увидит, что перестает контролировать ситуацию и украинские войска уверенного продвигаются, восстанавливая суверенитет над всей украинской территорией.

По словам Вадим Скибицкого, от применения ядерного оружия пострадают не только граждане Украины, но и жители ряда стран Восточной Европы, в частности, Польши, Турции и Болгарии.

В ГУР подчеркнули, что применение Москвой тактического ядерного оружия не может пройти бесследно для всего Черноморского региона. Это хорошо понимают в России, но тем не менее постоянно угрожают применением этого смертоносного оружия.

Вадим Скибицкий отметил, для того, чтобы понимать, чем чревато применение ядерного оружия, нужно вспомнить, что произошло в Украине на Чернобыльской АЭС. Учитывая угрозы Кремля Скибицкий допустил еще одну катастрофу на территории Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина обиделись на Запад и рассказали, как ответят, если США сожгут Черноморский флот в Крыму. Право дать дерзкий ответ, как всегда предоставили заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.





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