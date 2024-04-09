Может ли Россия поставить в строй 300 тысяч военных до лета: мнения экспертов

В контексте того, что Россия готовится к новому наступлению в Украине, в экспертных кругах обсуждают тему, способен ли режим побилизовать к лету еще 300 тысяч человек. Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Вряд ли Россия поставит в строй 300 тысяч человек до 1 июня

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире общенационального телемарафона заявил, что он не разделяет точку зрения, что до 1 июня Россия поставит в строй 300 тысяч человек.

Эксперт отметил, что у российских оккупантов есть задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и они будут пытаться ее реализовать.

"Мобилизационный потенциал РФ составляет от 1,5 до 3 миллионов человек. Понимаем, что призывная компонента у них была всегда, потому что пользоваться автоматом Калашникова они умеют, а самих автоматов предыдущая империя изготовила более 100 млн. Такого количества на складах нет, но несколько миллионов есть точно, а патронные и снарядные заводы у них загружены на 100%, они до сих пор остаются крупнейшим производителем и в месяц производят где-то 130-150 тысяч", — сказал Черник.

Также он напомнил, что российский министр обороны Сергей Шойгу официально объявил о создании 14 новых дивизий, 16 новых механизированных бригад и совокупно двух общевойсковых армий.

"Если сумеют этот человеческий потенциал нарастить, то на осень могут выйти где-то на показатели до 200 тысяч. Я не разделяю точки зрения, что до 1 июня они поставят в строй 300 тысяч человек", — отметил эксперт.

Мобилизационные возможности России

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью "24 Каналу" высказал мнение, что Россия до 1 июня может мобилизовать еще 300 тысяч военных. И у нее есть ресурсы, чтобы сделать это безболезненно.

Может ли собрать Россия 300 тысяч за два месяца – вопрос сложный. Впрочем, нет сомнений, что они могут рекрутировать в целом такое количество. Но вопрос готовы ли будут эти мобилизованные к боевым действиям, говорит эксперт.

"Когда говорим о мобилизации, это только первый этап подготовки войск. Далее идет оперативное слаживание, и выдвижение в районы оперативного назначения или распределение по воинским частям", – отметил военный эксперт.

По его предположениям, они не обязательно могут идти на территории Украины, а быть прямой угрозой для Балтийских стран и Польши.

"Таким образом, да, в принципе Россия может собрать 300 тысяч войск дополнительных. А будут ли они все направлены против Украины – вопрос и он достаточно спорный, потому что Россия смотрит немножко с другой перспективы. Они вполне довольны тем темпом войны, которую ведут сейчас на территории Украины. Мы не можем исключать вероятности того, что дополнительные контингенты будут направлены не обязательно против Украины, а именно против стран Балтии, против Польши и так далее", – добавил Грабский.

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