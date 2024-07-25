Может ли Россия проводить масштабные наступления на войне в Украине: в США указали на важные нюансы

Военные аналитики из американского Института изучения войны считают, что Россия не способна в среднесрочной и долгосрочной перспективе наращивать большое количество живой силы и военной техники для войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет ISW.



Украинские военные уничтожают оккупантов. Фото из открытых источников

Аналитики указывают, что Россия в основном полагается на восстановление запасов оружия и военной техники советского времени, чтобы поддерживать свои наступательные возможности на войне в Украине. Однако Россия не может самостоятельно покрыть текущие потери военной техники.

ISW отметили, что для поддержки наступательных действий, российскому правительству придется дополнительно мобилизовать экономику, оборонную промышленность и человеческий ресурс, что может вызвать недовольство у россиян.

"Дальнейшая экономическая мобилизация, вероятно, будет очень непопулярна среди россиян, которые преимущественно апатично относятся к войне, пока она не повлияет на их повседневную жизнь, и изменение политики может ухудшить внутреннюю поддержку войны", — говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что Путин в конце 2023 года говорил о более 600 тыс. российских военных в Украине, а в июне 2024 года заявил, что на войне находится 700 тыс. Однако украинские военные оценивают численность российского войска в 510-515 тыс. В Институте изучения войны считают, что меры российского правительства не позволили России создать значительно большие силы в Украине, которые могли бы провести полномасштабную военную наступательную операцию.

"Усилия России по формированию вооруженных сил генерируют примерно достаточное количество личного состава для поддержания текущего уровня замещения российских войск, но не значительно увеличивают количество российских военных в Украине", – указывают аналитики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики ISW рассказали, что может позволить Украине провести удачное наступление против России.

Также "Комментарии" писали о заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, пояснившего, может ли Украина вернуть Крым.