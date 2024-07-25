Может ли Россия проводить масштабные наступления на войне в Украине: в США указали на важные нюансы

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Slava Kot
Военные аналитики из американского Института изучения войны считают, что Россия не способна в среднесрочной и долгосрочной перспективе наращивать большое количество живой силы и военной техники для войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет ISW.
Украинские военные уничтожают оккупантов. Фото из открытых источников
Аналитики указывают, что Россия в основном полагается на восстановление запасов оружия и военной техники советского времени, чтобы поддерживать свои наступательные возможности на войне в Украине. Однако Россия не может самостоятельно покрыть текущие потери военной техники.
ISW отметили, что для поддержки наступательных действий, российскому правительству придется дополнительно мобилизовать экономику, оборонную промышленность и человеческий ресурс, что может вызвать недовольство у россиян.
Аналитики отмечают, что Путин в конце 2023 года говорил о более 600 тыс. российских военных в Украине, а в июне 2024 года заявил, что на войне находится 700 тыс. Однако украинские военные оценивают численность российского войска в 510-515 тыс. В Институте изучения войны считают, что меры российского правительства не позволили России создать значительно большие силы в Украине, которые могли бы провести полномасштабную военную наступательную операцию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики ISW рассказали, что может позволить Украине провести удачное наступление против России.
Также "Комментарии" писали о заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, пояснившего, может ли Украина вернуть Крым.
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