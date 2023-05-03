Может ли РФ выпустить 100 ракет по Украине – на что оккупанты начали охоту

Участившиеся ракетные удары по Украине в последнее время – топ-тема обсуждения в СМИ и соцсетях. Ведь до сих пор непонятно, какую именно цель преследует враг и может ли применить, как в осенне-зимний период до 100 ракет? На что россияне начали охоту в Украине, запуская ракеты и дроны? Издание "Комментарии" попыталось найти ответы на эти вопросы, собрав экспертные мнения.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Выпустить 100 и больше ракет для России сегодня нереально

Как бы не требовали некоторые россияне посильнее ударить по Украине, это агрессору вряд ли удастся, ведь у Москвы сегодня уже нет возможности выпустить по украинским городам сто и больше ракет. Однако россияне запускают ИПСО, чтобы рассредоточить нашу систему ПВО и испугать украинцев. Такое мнение в интервью "ТСН" высказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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"Это нереально сейчас. Там есть определенные проблемы с крылатыми ракетами. Россияне их использовали до зимы. Последняя массированная атака была до 9 марта. Сейчас они могут выполнять боевые задания количеством ракет в районе двух десятков, плюс-минус пять ракет", — объяснил Свитан.

Полковник запаса ВСУ отметил, что россияне пытаются запугать украинцев массированными ракетными ударами.

По мнению Свитана, скорее всего была запущена информационно-психологическая спецоперация, в которую были включены и российские СМИ. Было поднято большое количество ракетоносителей, до десяти самолетов Ту-95, несколько Ту-160. Эти все самолеты могли бы выпустить более 100 ракет, если бы взяли их на борт. Но выпустили, вероятнее всего, всего два десятка, несколько ракет не долетели, а из долетевших 15 было сбито, 3 прошли. В общей сложности мы увидели на территории Украины 18 ракет. Вероятнее всего, подъем ракетоносителей – это была ИПСО, чтобы сбить, рассредоточить нашу систему ПВО. Оккупанты подняли часть самолетов для отвлечения внимания.

Для России в ближайшее время охота на Patriot будет идеей фикс

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что россияне действительно очень хотят выявить наши средства ПВО. Больше всего агрессор охотится на американские зенитные ракетные комплексы Patriot, недавно заступившие на боевое дежурство в Украине.

"Видимо, для них (Ред. – россиян) на ближайшее время это будет идеей фикс – найти и уничтожить ЗРК Patriot", — отметил Александр Коваленко.

По его словам, некоторые ракеты Х-55, которые российские войска применяли в ходе последних двух ракетных атак по Украине, были без боевой части.

"То есть, использовались как болванки, для истощения ПВО и отвлечения внимания. Так же, следует понимать, что такие болванки используют и для вскрытия ПВО", – отметил эксперт.

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