Может ли РФ выпустить 100 ракет по Украине – на что оккупанты начали охоту

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Кравцев Сергей
Участившиеся ракетные удары по Украине в последнее время – топ-тема обсуждения в СМИ и соцсетях. Ведь до сих пор непонятно, какую именно цель преследует враг и может ли применить, как в осенне-зимний период до 100 ракет? На что россияне начали охоту в Украине, запуская ракеты и дроны? Издание "Комментарии" попыталось найти ответы на эти вопросы, собрав экспертные мнения.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Как бы не требовали некоторые россияне посильнее ударить по Украине, это агрессору вряд ли удастся, ведь у Москвы сегодня уже нет возможности выпустить по украинским городам сто и больше ракет. Однако россияне запускают ИПСО, чтобы рассредоточить нашу систему ПВО и испугать украинцев. Такое мнение в интервью "ТСН" высказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Полковник запаса ВСУ отметил, что россияне пытаются запугать украинцев массированными ракетными ударами.
По мнению Свитана, скорее всего была запущена информационно-психологическая спецоперация, в которую были включены и российские СМИ. Было поднято большое количество ракетоносителей, до десяти самолетов Ту-95, несколько Ту-160. Эти все самолеты могли бы выпустить более 100 ракет, если бы взяли их на борт. Но выпустили, вероятнее всего, всего два десятка, несколько ракет не долетели, а из долетевших 15 было сбито, 3 прошли. В общей сложности мы увидели на территории Украины 18 ракет. Вероятнее всего, подъем ракетоносителей – это была ИПСО, чтобы сбить, рассредоточить нашу систему ПВО. Оккупанты подняли часть самолетов для отвлечения внимания.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что россияне действительно очень хотят выявить наши средства ПВО. Больше всего агрессор охотится на американские зенитные ракетные комплексы Patriot, недавно заступившие на боевое дежурство в Украине.
По его словам, некоторые ракеты Х-55, которые российские войска применяли в ходе последних двух ракетных атак по Украине, были без боевой части.
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