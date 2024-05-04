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Может ли РФ разгромить ВСУ: в США оценили вероятность такого сценария

В Штатах считают маловероятным обвал украинской обороны, несмотря на продвижение россиян

сегодня, 00:20
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики продолжат продвижение на фронте в ближайшее время, но разгром украинских сил маловероятен.

Может ли РФ разгромить ВСУ: в США оценили вероятность такого сценария

РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников

Как пишет издание The New York Times, соответствующий анализ ситуации основывается на показаниях более десяти должностных лиц из США и Европы.

По оценке американского чиновника, который общался с NYT, Россия продолжит добывать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая, которое для Москвы имеет символическое значение. Однако, по его словам, военные США считают, что "украинские военные не подвергнутся полному разгрому вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".

Другие собеседники издания заявили, что у России нет достаточно сил, чтобы осуществить серьезное наступление до 9 мая.

В то же время, по оценкам NYT, стабилизировать линию фронта благодаря новой военной помощи от западных союзников Украина сможет в лучшем случае летом, а в самом худшем – до конца года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на востоке Украины российские захватчики медленно, но уверенно продвигаются на протяжении последних недель. Издание Reuters в своем репортаже рассказывает, что ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить окупантов, однако не имеют достаточно снарядов для отражения российских атак. Украинские подразделения ожидают поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США на $61 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американская помощь на сумму $61 млрд стала спасительным кругом для Украины, однако этого недостаточно, чтобы Россия отказалась от продолжения войны. Для прекращения войны на выгодных условиях Украина должна сделать гораздо больше, чем получать очередные пакеты военной помощи. Если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, ей понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил.



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Источник: https://www.nytimes.com/2024/05/03/us/politics/ukraine-weapons-us.html
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