Может ли Путин согласиться на план Келлога: кто на самом деле захотел «разделить» Украину

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Кравцев Сергей
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что журналисты The Times вырвали из контекста его слова о "разделе" Украины и исказили смысл сказанного им. Тем не менее само заявление стало достаточно резонансным и вызвало оживленное обсуждение в сети. Есть ли "зрада" в словах Келлога? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Кит Келлог. Фото из открытых источников
Политический эксперт Сергей Таран отметил, что никто до сих пор не воспринимал всерьез перспективы европейской миротворческой миссии в Украине, потому что гарантии безопасности на нее не давали американцы. А без этих гарантий ни один европейский солдат не решился бы зайти на территорию Украины.
Сергей Таран добавляет, тем не менее, это не мешает мудрейшей части украинского фейсбука гневно поститься карты "разделения Украины" и кричать, что "нас собираются оккупировать!".
Политолог советовал бы тем, кто паникует, сначала определиться, что им ближе – широчайшее военное привлечение европейцев при поддержке американцев или хайп в фейсбуке.
Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран советует всегда выдержать паузу и все проанализировать, потому что Кит Келлог уже опроверг заявление The Times о том, что он предлагал раздел Украины. На самом деле, как и, собственно, заявил Келлог, издание неверно подало его слова.
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