Может ли Путин согласиться на план Келлога: кто на самом деле захотел «разделить» Украину

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что журналисты The Times вырвали из контекста его слова о "разделе" Украины и исказили смысл сказанного им. Тем не менее само заявление стало достаточно резонансным и вызвало оживленное обсуждение в сети. Есть ли "зрада" в словах Келлога? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Келлог предложил неудачное сравнение Украины с Берлином времен холодной войны

Политический эксперт Сергей Таран отметил, что никто до сих пор не воспринимал всерьез перспективы европейской миротворческой миссии в Украине, потому что гарантии безопасности на нее не давали американцы. А без этих гарантий ни один европейский солдат не решился бы зайти на территорию Украины.

"И здесь – сенсация! Не просто американец, а целый спецпредставитель Трампа Келлог поддерживает такую миссию, и даже заявляет, что США могли бы координировать мероприятие европейских войск в Украине. Более того – даже чертит территории, куда бы могли зайти французы и британцы. Правда, Келлог предложил неудачное сравнение Украины с Берлином времен холодной войны. Но в оригинале статьи и близко речь не идет о западной "оккупации", а если речь идет, — то лишь о временной оккупации Россией украинских территорий. Как говорится в плане Келлога ни о каком административном контроле над Украиной. А только об одном из силовых механизмов ("reassurance force") поддержки прекращения огня", – отметил эксперт.

Сергей Таран добавляет, тем не менее, это не мешает мудрейшей части украинского фейсбука гневно поститься карты "разделения Украины" и кричать, что "нас собираются оккупировать!".

Политолог советовал бы тем, кто паникует, сначала определиться, что им ближе – широчайшее военное привлечение европейцев при поддержке американцев или хайп в фейсбуке.

"Но мудрейшая часть украинского фейсбука все равно может не переживать – на этот план не сгодится Путин. И потому тоже не поддержит Трамп", – подытожил эксперт.

Не стоит обсуждать и критиковать то, чего не было и не существовало

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран советует всегда выдержать паузу и все проанализировать, потому что Кит Келлог уже опроверг заявление The Times о том, что он предлагал раздел Украины. На самом деле, как и, собственно, заявил Келлог, издание неверно подало его слова.

"Понимаю, что мы все накручены и расстроены, но перед тем, как лезть в "умирающую яму", критикуя всех и вся, давайте читать оригиналы статей, заявлений, интервью. Мы сэкономим многие нервы и не будем вести не нужные дискуссии, обсуждая и критикуя то, чего не было и не существовало", – прокомментировал Виктор Таран.

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