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Может ли Путин признать свои ошибки. Что означает проигрыш в войне для президента России

Поражение России в войне против Украины может привести к смертной казни российского диктатора

сегодня, 14:15
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Автор:

Slava Kot

Известный блоггер Марк Фейгин говорит, что президент России не будет признавать свои ошибки. Такие действия могут окончиться плохо для Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Марка Фейгина изданию Onet.

Может ли Путин признать свои ошибки. Что означает проигрыш в войне для президента России

Путин не признает своих ошибок. Фото: из открытых источников

Фейгин утверждает, что российский диктатор не будет признавать свои поражения, ведь это приведет к свержению его режима. Блогер подчеркивает, что президент России это прекрасно осознает и для собственной безопасности будет и дальше рассказывать о своих победах или жестах доброй воли.

"Путин до конца будет отрицать свое поражение. Если бы он признал поражение, то автоматически встал бы вопрос о его будущем. А в тоталитарных странах один из вариантов будущего для лидера – физически устранить проигравшего войну диктатора. Поэтому, хотя бы ради собственной безопасности, он бы это возразил. Авторитарный лидер не может проиграть. Путин это очень хорошо понимает", — считает Марк Фейгин.

Военный обозреватель отмечает, что под проигрышем следует понимать явный провал России – "огромные потери, утрата территорий, значительное унижение". Фейгин говорит, что каждый элемент свержения путинского режима уже присутствует.

"Когда украинские войска войдут в Крым, это поражение станет очевидным для всех. Даже для наиболее преданного Путину россиянина", — утверждает Фейгин.

Россиянин считает, что только после полной победы Украины Российская Федерация претерпевает значительные изменения. Под изменениями Фейгин понимает распад России, как это произошло с СССР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, чего боится президент России Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали о возможном преемнике Путина. Вероятно, этот человек будет приемлемым вариантом для Европы.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/co-czeka-rosje-po-putinie-to-bylaby-akceptowalna-opcja-dla-europy/cphfnwr
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