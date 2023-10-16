Может ли Путин на Авдеевке остановиться – станет ли этот город вторым Бахмутом

Если раньше в основном говорилось о том, что Украина продолжает свое контрнаступление, то последнюю неделю в новостях сообщения об активизации россиян в районе Авдеевки и Купянска. Почему оккупанты так упорно наступают на Авдеевском направлении? Какую задачу мог поставить Кремль? Станет ли Авдеевка вторым Бахмутом? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Путин поставил войскам задачу захватить Авдеевку и дальше двигаться клином по Донецкой области

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала FREEDOM высказал мнение, что активизация наступления захватчиков на Авдеевском и Купянском направлениях может говорить о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет создать предпосылки для нового фундамента мира. Все дело в том, что Россия на публике может надувать щеки и делать вид, что готова к длительной войне, но на самом деле это не так.

"Они (россияне – ред.) стоят перед угрозой потери уже Бахмута, это решающая составляющая для Путина лично. Потому что этот город является для него моментом истины... То, что они декларировали во всех форматах, не сработало. Поэтому он поставил задачу наступать, наступать на нескольких направлениях и Авдеевка является одним из основных объектов наступления", — считает Маломуж.

По его мнению, Кремлем поставлена задача – любой ценой захватить Авдеевку, после чего продолжить наступление в глубину Донецкой области.

Николай Маломуж прогнозирует, что россиянам не удастся захватить Авдеевку, как и взять город в оцепление. Это наступление РФ закончится огромными потерями, как живой силе, так и технике.

Уже сами российские оккупанты сетуют на решение своего командования относительно штурмов города

Военный эксперт, сопредседатель ОИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Авдеевка не станет вторым Бахмутом. Если кто-то забыл, то враг уже 9 лет пытается захватит этот город. Но никаких шансов на то, что ему удастся достичь своей цели пока что не просматривается.

Снегирев подчеркнул, Авдеевка – это сплошная промзона и враг это понимает.

"Здесь огневые позиции ВСУ готовились с 2014 года, сами россияне вынуждены признать, что позиции "закатаны" в бетон. Авдеевский коксохимический комбинат – это даже не Мариуполь, не Азовсталь, потому что позиции были подготовлены заранее. Они 9 лет не могут прорвать линию обороны", – заявил эксперт.

По его словам, об этом стоит говорить и успокоить наших соотечественников, поскольку даже сами же россияне сегодня опровергли свое же заявление о том, что они "успешно захватили террикон и вышли чуть ли не к железнодорожному пути".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему именно сейчас Россия активизировалась на фронте – как может отреагировать Запад.



