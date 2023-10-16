Может ли Путин на Авдеевке остановиться – станет ли этот город вторым Бахмутом

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Если раньше в основном говорилось о том, что Украина продолжает свое контрнаступление, то последнюю неделю в новостях сообщения об активизации россиян в районе Авдеевки и Купянска. Почему оккупанты так упорно наступают на Авдеевском направлении? Какую задачу мог поставить Кремль? Станет ли Авдеевка вторым Бахмутом? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала FREEDOM высказал мнение, что активизация наступления захватчиков на Авдеевском и Купянском направлениях может говорить о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет создать предпосылки для нового фундамента мира. Все дело в том, что Россия на публике может надувать щеки и делать вид, что готова к длительной войне, но на самом деле это не так.
По его мнению, Кремлем поставлена задача – любой ценой захватить Авдеевку, после чего продолжить наступление в глубину Донецкой области.
Николай Маломуж прогнозирует, что россиянам не удастся захватить Авдеевку, как и взять город в оцепление. Это наступление РФ закончится огромными потерями, как живой силе, так и технике.
Военный эксперт, сопредседатель ОИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Авдеевка не станет вторым Бахмутом. Если кто-то забыл, то враг уже 9 лет пытается захватит этот город. Но никаких шансов на то, что ему удастся достичь своей цели пока что не просматривается.
Снегирев подчеркнул, Авдеевка – это сплошная промзона и враг это понимает.
По его словам, об этом стоит говорить и успокоить наших соотечественников, поскольку даже сами же россияне сегодня опровергли свое же заявление о том, что они "успешно захватили террикон и вышли чуть ли не к железнодорожному пути".
Читайте также на портале "Комментарии" — почему именно сейчас Россия активизировалась на фронте – как может отреагировать Запад.
Обсуждения
Новости