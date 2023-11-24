Может ли Путин мобилизовать 7 миллионов россиян на войну: что уже происходит

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Кравцев Сергей
Кремль даже не скрывает, что основной козырь в этой войне у России – это огромные толпы тех, кого путинский режим сможет мобилизовать и отправить на фронт. Но действительно ли здесь все так хорошо у России, как это подает пропаганда? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросе, изучив мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Евгений Дикий, проходивший службу в батальоне "Айдар", в интервью "Фокусу" призвал украинцев не верить рассказам российских пропагандистов о том, что у России практически бездонный демографический ресурс.
Эксперт считает, что одномоментно поставить "под ружье" 7 миллионов россиян и отправить их на фронт абсолютно невозможно, а возможностей набора по контракту хватает армии РФ только на то, чтобы "затыкать дыры" от потерь, но не проводить ротацию на фронте.
Сейчас количество желающих пойти на контракт в армию РФ значительно уменьшилось и составляет от 10 до 15 тысяч в месяц, говорит Евгений Дикий, а этого не хватает на ротацию – только на хоть какую-то замену убитых и раненых.
По его мнению, такую нехватку можно компенсировать только принудительной мобилизацией, которая хоть никогда и не была популярной в России, но народ относился к ней фаталистически.
Он добавляет, что хоть это и действительно приличное количество бойцов, но это явно не 7 миллионов, как рассказывает пропаганда.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко у себя в Телеграмм обратил внимание на то, что происходит под Авдеевкой, где у оккупантов огромные потери. Скорее всего до Нового года поставленные российским диктатором Путиным задачи под Авдеевкой не будут выполнены. А ускорить этот процесс возможно только за счет насыщения зон оперирования дополнительным ресурсом, которого у оккупантов уже катастрофически не хватает.
По его словам, из Запорожской области забрать кого-то россиянам тоже будет сложно. Если противник пойдет на этот шаг, ослабится сковывающий потенциал российских оккупантов в клине, который забили Силы обороны Украины во вторую линию обороны.
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