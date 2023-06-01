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"Может быть нокаут": Зеленский упрекнул Кличко

Глава государства использовал трагедию в Киеве, чтобы упрекнуть Виталия Кличко

1 июня 2023, 22:41
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Автор:

Константин Куликов

Дважды за день президент Украины Владимир Зеленский обратился к теме жертв последнего ракетного обстрела столицы Украины, во время которого погибли три человека. В том числе, десятилетняя девочка. Об этом сообщают "Комментарии".

"Может быть нокаут": Зеленский упрекнул Кличко

Виталий Кличко

По данным СМИ, ее и ее мать поразили обломки сбитой российской ракеты, когда они пытались проникнуть в бомбоубежище. Но оно было закрыто.


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"Сказал бы так – может быть нокаут", – заявил днем в Кишиневе Владимир Зеленский, комментируя эту трагедию.

Эта тема нашла отражение и в его вечернем обращении.

"Но защита людей – это защита на всех уровнях. Укрытия должны быть доступны. Никогда больше не должна повториться ситуация, как этой ночью в Киеве, когда люди пришли в укрытие, а укрытие закрыто, — заявил глава государства. — Это обязанность представителей местных властей – очень конкретная обязанность – обеспечить наличие и доступность укрытий круглосуточно. Больно видеть небрежное отношение к этой обязанности. Больно видеть потери. И если обязанность на местах не выполняется, это прямая обязанность правоохранителей – привлекать к ответственности".

Напомним, что до начала широкомасштабного вторжения России Виталия Кличко называли среди вероятных кандидатов в президенты Украины.

Тем временем, Медведев пообещал "истребить украинский режим".

Закрыла соцсети и молчит о войне: стало известно, куда исчезла известная украинская ведущая. Жительница города Черновцы, ранее звездная телеведущая, протеже Игоря Кондратюка, еще "Мисс Украина Вселенная -2006" Инна Цымбалюк, пропала еще до начала войны с РФ.

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