"Мозг Путина" стал рассуждать о "проклятии украинцев"

Российский философ Александр Дугин, активно поддерживающий войну в Украине, опубликовал очередной пост, наполненный ненавистью к Украине и украинцам. Об этом сообщают "Комментарии".

Александр Дугин

Российский философ черносотенного толка Александр Дугин, которому СМИ приписывают влияние на Владимира Путина, называя "мозгом Путина", уже делал публикации наполненные ненавистью к украинцам. На этот раз он назвал жителей Украины "проклятыми" за якобы участие в войне Запада против России.

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"Настоящая трагедия в том, что часть нашего народа оказалась по ту сторону баррикад в финальной битве, ради участия, ради Победы в которой, наш народ и был создан Богом. Не просто в стороне, а среди сил чистого зла. На стороне Змея. Это еще страшнее, чем Гражданская война, чем выбор своей стороны в любом историческом конфликте прошлого. Это самое настоящее проклятие украинцев, эсхатологическое проклятие. Как бы низко мы сами не опускались, наша судьба намного выше нас самих. И сегодня сражаясь с Западом, мы бьемся со Змеем. А вы оказались вместе с ним. Это уже не искупить. Ничем", — написал Дугин.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении Александру Дугину. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Минувшим летом автомобиль, в который он должен был сесть был взорван. При этом погибла его дочь Дарья Дугина. В России в этом обвинили украинскую разведку.

Украинские эксперты выдвинули другие версии произошедшего.