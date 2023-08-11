Москвичам нужно беречь головы: в ГУР сделали настораживающее заявление

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Кравцев Сергей
Жителям российской столицы нужно быть крайне внимательными, потому что будут нарастать удары беспилотников. Все из-за того, что противовоздушная оборона Москвы не способна защитить ее граждан в условиях продолжающейся эскалации войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет "Kyiv Post".
Атака дронов. Фото: из открытых источников
Представитель ГУР отметил, безопасность и жизнь в Москве становятся несовместимыми понятиями.
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По его словам, все дело в путинском режиме, который "продолжает вести к деградации системы государственного управления".
В украинской разведке допускают, что такая неприятная тенденция может заставить москвичей думать в правильном направлении и в конце концов приведёт к правильным выводам. Как минимум люди задумаются – верить российской пропаганде или нет, продолжать поддерживать Путина и его режим или нет.
Юсов подтвердил, что количество ежедневных атак на российские города может увеличиться.
Отметим, о том, что взрывов на территории России точно не станет меньше. Напротив, они участятся – также заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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