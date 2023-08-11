logo

BTC/USD

29472.88

ETH/USD

1852.02

LTC/USD

83.41

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Москвичам нужно беречь головы: в ГУР сделали настораживающее заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Москвичам нужно беречь головы: в ГУР сделали настораживающее заявление

В ГУР подтвердили, что жителей Москвы ждет существенное увеличение атак беспилотников

сегодня, 17:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Жителям российской столицы нужно быть крайне внимательными, потому что будут нарастать удары беспилотников. Все из-за того, что противовоздушная оборона Москвы не способна защитить ее граждан в условиях продолжающейся эскалации войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет "Kyiv Post".

Москвичам нужно беречь головы: в ГУР сделали настораживающее заявление

Атака дронов. Фото: из открытых источников

Представитель ГУР отметил, безопасность и жизнь в Москве становятся несовместимыми понятиями. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Весь мир продолжает видеть, что российская оборонная система и страна, претендующая на ведущую роль на рынке вооружений, неэффективна, устарела и не может адекватно отвечать на современные вызовы", — высказался Андрей Юсов.

По его словам, все дело в путинском режиме, который "продолжает вести к деградации системы государственного управления".

В украинской разведке допускают, что такая неприятная тенденция может заставить москвичей думать в правильном направлении и в конце концов приведёт к правильным выводам. Как минимум люди задумаются – верить российской пропаганде или нет, продолжать поддерживать Путина и его режим или нет.

Юсов подтвердил, что количество ежедневных атак на российские города может увеличиться.

"Учитывая динамику последних месяцев, количество, географию и интенсивность, логично предположить увеличение числа ежедневных атак", — заявил представитель ГУР.

Отметим, о том, что взрывов на территории России точно не станет меньше. Напротив, они участятся – также заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит война беспилотников – к чему готовятся Украина и Россия.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kyivpost.com/post/20440
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!