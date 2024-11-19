Москва все же призналась, что никаких республик "ДНР" и "ЛНР" никогда не было: детали

Со следующего месяца "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР" будут недействительны. Россия хочет произвести максимальную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины, тем самым давая понять, что миф о создании псевдореспублик был пропагандистским ходом и не более. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Паспорт т.н. "ДНР". Фото из открытых источников

"С 1 декабря 2024 года паспорта псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", которые оккупанты заставляли получать жителей временно оккупированного Донбасса еще с 2014 года, станут недействительными", — говорится в сообщении.

Причиной этого является принудительное изменение гражданства и соответственно смена паспортов. Кремль поставил своим подчиненным задачу выполнить стопроцентную паспортизацию украинцев. То есть, чтобы они получили паспорт РФ.

Именно поэтому в так называемых "республиках" местные коллаборанты активизируют процесс замены паспортов на российские. Они аргументируют это тем, что с 1 января 2025 года жители оккупированных территорий Украины, у которых нет паспорта РФ, потеряют любые права и возможности.

"Дошло до запугивания наиболее социально незащищенных слоев населения, оказавшегося в российской оккупации", — добавил информационный ресурс.

Читайте также на портале "Комментарии" — на временно оккупированных территориях юга Украины местные коллаборанты угрожают не давать тепло украинцам, которые не перезаключили договор с поставщиками тепла.

Однако, сообщает Центр национального сопротивления, для перезаключения договора следует переоформить право собственности на квартиру в соответствии с законами оккупанта и иметь паспорт РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Минюсте сообщили, когда получение российского паспорта не будет наказываться в Украине.



