Враг не дает отопления украинцам, не получившим паспорт РФ

На временно оккупированных территориях юга Украины местные коллаборанты угрожают не давать тепло украинцам, которые не перезаключили договор с поставщиками тепла.

Оккупанты усилили паспортизацию. Фото из открытых источников

Однако, сообщает Центр национального сопротивления, для перезаключения договора следует переоформить право собственности на квартиру в соответствии с законами оккупанта и иметь паспорт РФ.

Таким образом, отмечает Центр сопротивления, тепло можно получить только при наличии российских документов.

В Центре сопротивления отметили, что враг еще раз нарушает международное гуманитарное право и заставляет украинцев получать паспорт РФ, поскольку не признает право украинской нации на существование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются продвинуться двумя путями в сторону города Курахово в Донецкой области. Офицер ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что 29 октября одним из самых горячих участков на фронте были бои на Кураховском направлении. По его словам, россияне теряют огромное количество техники и десантников. "И все это ради 100-200 метров дороги. При этом не всегда добиваются результата", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на запад России отправили около 10 тысяч северокорейских солдат, которые в ближайшие недели могут присоединиться к российской армии недалеко от границы Украины. Генерал-майор американской армии сообщил, что несколько тысяч северокорейских солдат переместились поближе к границе с Украиной в направлении Курской области. "Мы остаемся обеспокоенными тем, что Россия хочет использовать северокорейских солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинской армии. Продолжаем внимательно следить за ситуацией, консультируясь с нашими украинскими партнерами и другими союзниками", — заявил Пэт Райдер.