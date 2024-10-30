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Враг не дает отопления украинцам, не получившим паспорт РФ

Противник усилил паспортизацию на оккупированных территориях

сегодня, 21:20
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Марьян Ощановский

На временно оккупированных территориях юга Украины местные коллаборанты угрожают не давать тепло украинцам, которые не перезаключили договор с поставщиками тепла.

Враг не дает отопления украинцам, не получившим паспорт РФ

Оккупанты усилили паспортизацию. Фото из открытых источников

Однако, сообщает Центр национального сопротивления, для перезаключения договора следует переоформить право собственности на квартиру в соответствии с законами оккупанта и иметь паспорт РФ.

Таким образом, отмечает Центр сопротивления, тепло можно получить только при наличии российских документов.

В Центре сопротивления отметили, что враг еще раз нарушает международное гуманитарное право и заставляет украинцев получать паспорт РФ, поскольку не признает право украинской нации на существование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются продвинуться двумя путями в сторону города Курахово в Донецкой области. Офицер ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что 29 октября одним из самых горячих участков на фронте были бои на Кураховском направлении. По его словам, россияне теряют огромное количество техники и десантников. "И все это ради 100-200 метров дороги. При этом не всегда добиваются результата", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на запад России отправили около 10 тысяч северокорейских солдат, которые в ближайшие недели могут присоединиться к российской армии недалеко от границы Украины. Генерал-майор американской армии сообщил, что несколько тысяч северокорейских солдат переместились поближе к границе с Украиной в направлении Курской области. "Мы остаемся обеспокоенными тем, что Россия хочет использовать северокорейских солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинской армии. Продолжаем внимательно следить за ситуацией, консультируясь с нашими украинскими партнерами и другими союзниками", — заявил Пэт Райдер.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-pivdni-tot-vorog-pogrozhuye-ne-davaty-opalennya-tym-hto-ne-otrymav-pasport-rf/
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