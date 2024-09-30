В Минюсте сообщили, когда получение российского паспорта не будет наказываться в Украине

Ситуации, когда человек лишается возможности выбора — практика, нередко применяемая российскими оккупационными властями для влияния на поведение человека, чтобы последний действовал не по собственному желанию, а под давлением обстоятельств из-за страха репрессий или установления противоправных ограничений. Одним из примеров может служить принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины, являющаяся одним из многочисленных доказательств нарушения прав граждан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства юстиции Украины.

Паспорт т.н. "ДНР". Фото из открытых источников

Лица, совершившие общественно опасное деяние во избежание жестокого обращения, не будут подлежать ответственности. Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при наличии доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке.

Среди мер, принимаемых агрессором на подконтрольных ему территориях, — насильственная русификация граждан, имеющих украинский паспорт. Максимальные страдания россия наносит мирному населению, ведь наличие украинского паспорта расценивается как акт протеста. Так, при сверхсложных условиях проживания в оккупации местные жители вынуждены взять российское гражданство.

В то же время в Минюсте информируют, что такие документы не имеют никакой юридической силы и не признаются нигде, кроме оккупированных территорий.

Насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине и в мире, поскольку противоречит принципам и нормам международного права и является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Ответственность за деяния, совершенные по принуждению или вследствие страха за свою жизнь, не может быть равнозначной ответственности за действия или бездействие сознательно поддерживающего врага, отмечают в Министерстве.