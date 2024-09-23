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Москва усиливает разведку в соседней с США стране: почему это опасно для Украины

Американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу того, что Россия увеличила количество сотрудников своего посольства в Мехико на десятки человек

сегодня, 12:15
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор задействует все механизмы, чтобы расширить разведывательные операции в Мексике. Это делается с ключевой целью – шпионить за США, усиливать пропаганду и подрывать поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "NBC News".

Москва усиливает разведку в соседней с США стране: почему это опасно для Украины

Мексика

Издание, ссылаясь на неназванных американских чиновников и бывших офицеров разведки, сообщило, что российские спецслужбы в разы нарастили свое присутствие в Мексике. Это произошло в течение последних нескольких лет с целью шпионажа за Соединенными Штатами и усиления пропаганды, направленной на подрыв Соединенных Штатов и Украины. 

Отмечается, что американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу того, что Россия увеличила количество сотрудников своего посольства в Мехико на десятки человек. Бросается в глаза то, что это произошло несмотря на отсутствие прочных торговых отношений с Мексикой. В США считают, что Кремль принял решение возвратиться к тактике времен Холодной войны, направленной на усиление разведывательных операций в Мексике. 

Также обращает на себя внимание отчете американских аналитиков Института изучения войны (ISW), которые отметили, что директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс недавно заявил, что это увеличение является результатом высылки российских шпионов из Европы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль пересматривает эффективность бряцания ядерным оружием, понимая, что без изменения подхода повлиять на политические дебаты в странах Запада касательно разрешения ВСУ атаковать западным оружием военные объекты на территории России будет крайне сложно. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало — британская разведка назвала настоящую причину взрыва в Торопце, который эквивалентен землетрясению.




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